過年期間許多旅宿業者沒有休息，持續為旅客提供服務。一名老闆表示，日前有一名客人離開前特地向他說「辛苦了」，還送給5名員工一人一個紅包，大家看到紅包裡的金額都相當驚喜。貼文一出，羨煞許多網友，還有人笑說，「拿錯紅包囉，回家罰跪中」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前家裡的民宿來了一組客人，住了一夜要離開時，超有禮貌地向他說：「辛苦了，新年快樂」，更順勢發給每一位員工一個紅包，原PO本以為只是禮輕情義重的小費，沒想到打開紅包卻大吃一驚。

「想說大概1、2張國父的小費，結果打開之後…不是！是3張小朋友」，原PO詫異，客人給的小費不是1、200元，而是大手筆地送給5位員工每人3000元紅包，總金額高達1萬5千元，瞬間讓他喜上眉梢，直說「好暖心」，還附上一個感動落淚的表情符號。

貼文曝光後，被轉發到《爆料公社》，引來將近3萬網友按讚，有人開玩笑說：「拿錯紅包囉，回家罰跪中」、「大概是覺得服務很好吧，有量必有福」、「錢的數量，代表開工的力量」、「應該有喝XD」、「客人回家後發現，X！給錯包了」、「通常會包這樣的，都不是開名車」。然而，也有部分網友不相信真有如此大手筆的房客，質疑這是篇創作文，「這裡是台灣，我覺得是編出來的」。