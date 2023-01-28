2023新北燈會26日開幕，今年的活動主場首次移師到新北大都會公園的熊猴森樂園，此處也是全台最大共融堤坡特色滑梯，8米高的主燈「兔來運轉」是以可愛的太空兔乘著飛碟，在整點時隨著音樂與燈光360度旋轉，周邊星球也會隨燈光、音樂、雷射光束及煙霧變化，極富聲光效果和奇幻氛圍，讓民眾沉浸在宛如電影場景般歡樂感受。

2023新北燈會26日開幕，主燈「兔來運轉」的附近設置多個兔子造型燈籠供民眾拍照。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，「互動樂園花車燈區」以移動樂園號、極速蘿蔔號等2台花車，搭配弗沙巴西打擊樂團一同巡遊踩街，和民眾近距離互動。（黃世麒攝）

主辦單位新北市政府共設置8大主題燈區，除了兔年主燈「兔來運轉」外，還有以新北寓教於樂環境發想的「育樂後花園區」、香火鼎盛的地方寺廟主題「開運萬事屋區」、有著互動燈組踩踏會發出音樂的「搗蛋樂園燈區」、入口迎賓的「迎賓光環境燈區」、邀請日本9縣市共10組作品的「國際友好燈區」、匯集千顆新北市民手繪燈籠的「彩繪燈籠燈區」，及媲美樂園等級的「互動樂園花車燈區」。 另外，還有5大展演活動，包括「兔來運轉主燈秀」、「周周驚喜人偶見面」、「國際級表演節目」、「新北街頭藝人表演」及「樂園花車巡遊」等。

2023新北燈會26日開幕，「國際友好燈區」邀請日本東京都、北海道東川町、宮城縣、秋田縣大仙市、大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、東日本飯店等9縣（市）共10組作品，展出具地方人文特色的花燈作品，作品數量為歷年之最，深受台灣民眾喜愛。圖為大阪河內長野市的花燈，配上紅色鳥居仿佛讓人身在日本旅遊。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，8米高的主燈「兔來運轉」是以可愛的太空兔乘著飛碟，在整點時隨著音樂與燈光360度旋轉，周邊星球也會隨燈光、音樂、雷射光束及煙霧變化，極富聲光效果和奇幻氛圍，讓民眾沉浸在宛如電影場景般歡樂感受。（黃世麒攝）

主燈於每日下午6時起每整點點燈，周周有人偶親子跳唱活動，有兒童界的巨星巧虎與小白兔琪琪、Line人氣貼圖的好想兔、MOMO哥哥姐姐唱跳及瑞士的企鵝家族等共4場，另外每個假日則有14場國際級表演節目，如舞工廠踢踏、弗沙巴西打擊樂團等、並安排新北市街頭藝人帶來6場表演，還有媲美樂園等級的花車遊行6場，讓民眾近距離互動。

2023新北燈會26日開幕，金鐘視帝陳亞蘭（中）以「嘉慶君遊新北燈會」拉開活動序幕。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，金鐘視帝陳亞蘭（左）以「嘉慶君遊新北燈會」拉開活動序幕，和新北市長侯友宜（右）一同啟動主燈「兔來運轉」。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜26日出席2023新北燈會開幕活動，在「兔吉利來」的大紅包前拍照。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，「迎賓光環境燈區」以星星造型燈飾迎接民眾走入燈會，一整排的星星長廊吸引民眾駐足拍照。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，「迎賓光環境燈區」以星星造型燈飾迎接民眾走入燈會，一整排的星星長廊吸引民眾駐足拍照。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，主燈「兔來運轉」的附近設置多個兔子造型燈籠供民眾拍照。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，「彩繪燈籠燈區」布置1000顆新北市民手繪燈籠，展現眾人攜手參與燈會的榮景。（黃世麒攝）

2023新北燈會26日開幕，弗沙巴西打擊樂團與互動樂園花車一同巡遊。（黃世麒攝）