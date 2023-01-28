大陸網美「胖樂」外型豔麗、打扮火辣，常在抖音PO熱舞和穿搭的影片，吸引89萬粉絲追蹤。不過，胖樂近日捲入9分鐘「白色戰靴」性愛片外流風波，胸口的刺青被部分網友指認就是本人，引起譁然；對此，胖樂尚未回應。

影片中，女主角全身一絲不掛，只有穿著一雙白色長靴，與男主角進行親密的連結，由於女主角胸口的刺青與胖樂的相似，加上男主角疑專門拍買春的影片獲利，導致女主角被懷疑是否在賣春。

不少網友看完這段激戰片，紛紛到胖樂的抖音留下關鍵字「白色戰靴」，認為片中女主角就是她，但也有很多網友替胖樂打抱不平：「好像不是同一個人，白色戰靴胳膊沒紋身，博主胳膊上有紋身」，掀起兩派網友熱烈討論。截稿之前，胖樂尚未針對此風波作回應。

網友到胖樂的抖音留下關鍵字「白色戰靴」調侃。 （圖／抖音@胖樂）

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