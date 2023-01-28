長達10天的春節連續假期接近尾聲，回家過年的金門鄉親陸續準備返台開工上班，今日開始金門機場也湧現搭機人潮，各航班幾乎班班客滿。為疏解搭機人潮，協助鄉親重返工作崗位，金門航空站成立「聯合補位服務櫃檯」，自今(28)日上午6時30起至30日止為期3天，提供旅客迅速便捷的補位資訊服務，首日共協助逾百位旅客成功補位，順利返台。

金門航空站全國首創的「線上會員候補系統」，民眾在家也可以輕鬆登記候補，紓解現場登記候補人潮。(于家麒攝)

金門航空站指出，設立「聯合補位服務櫃檯」以公平公正公開之原則，減少無謂紛爭並維護機場秩序，同時協調臨時加班機以加速疏運旅客，讓每位鄉親都可以安心迅速返回工作崗位。

金門航空站主任洪念慈則表示，該站全國首創的「線上會員候補系統」，不僅嘉惠照顧鄉親旅客候補登記作業之便利性，也因應網路科技e世代族群之需求，與時俱進；已完成會員註冊之鄉親旅客可透過電腦網路、手機APP、QRCode等管道，在家也可以輕輕鬆鬆登記候補，免除往返奔波舟車勞頓之苦，且能紓解現場登記候補大排長龍人潮及長時間等候，增益服務效能。

春運期間各航班幾乎班班客滿，「聯合補位」提供旅客迅速便捷的補位資訊服務。(于家麒攝)

金門航空站指出，春節聯合補位即時補位資訊(含臨時加班機資訊)諮詢專線：082-322381、082-313694，旅客亦可透過金門名城有線電視第3台收看候補叫號狀況及臨時加班機資訊跑馬燈，或利用手機及電腦上網連結即時補位查詢網站(或由航站官網超連結進入)。