國定古蹟林本源園邸已於今年1月下旬正式上線 「VR身歷其境 x 仙旅其園」虛擬實境導覽網頁，除了可以透過手機、電腦等裝置欣賞板橋林家花園建築以及文物歷史，特定節日還會搭配解謎遊戲，帶給民眾不同以往的數位遊園體驗。

新北市政府文化局龔雅雯局長表示，林家花園於去(110)年古蹟修復工程啟動，於分期分區施工情況下，部分施工區域由於安全因素不開放民眾進入，為了延伸民眾遊園體驗，運用三維點雲建模資料細緻復刻出古典建築與庭園之美，並建構虛擬園區空間，以環景導覽方式呈現虛擬實境；並將人文歷史、建築、植栽等元素融入導覽中，在虛擬園區內各個景點均設有導覽點，以圖片、文字以及3D立體模型的方式帶給民眾詳盡的資訊解說，民眾能在虛擬園區中自由移動觀賞不受拘束，細細品嘗整座林家花園的景色之美。

為了呈現虛擬園區的特殊性，本次一併開放全新獨特視野，讓民眾能體驗站在榕蔭大池正中心環視池邊造型各異的亭台以及站在屋頂上俯瞰整座林園的美景。此外，為增加線上遊園的趣味性，更進一步推出這款獨家結合 3D 虛擬導覽與實境解謎遊戲，將遊戲故事、角色情境等巧妙融合園邸文化特色與景點內容。此款數位體驗不限時間、地點，藉由手機與電腦進行解謎，提供雙機遊玩互動體驗。整個遊戲過程讓玩家們暢遊在林家花園的虛擬園區當中，深入了解建築、人文古蹟歷史。

此次林家花園運用科技重新詮釋古蹟魅力，「VR身歷其境 x 仙旅其園」提供民眾嶄新多元的線上遊園體驗，邀請民眾們即使未能到達現場亦能「身歷其境」，未來也將於各大節日推出不同數位體驗內容企劃，歡迎持續關注板橋林家花園粉絲專頁，千萬別錯過！