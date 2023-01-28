新春假期即將結束，飼主可利用假期最後周末至新北市的寵物公園散心、運動，做做收心操。飼主可前往五股環保藝術公園、新莊區新莊寵物公園、淡水區公21公園、土城區綜合體育場及汐止區星光橋下寵物活動區遊憩，寵物可在活動區內自由奔跑，附近也有籃球場、槌球場、棒球場、自行車道或兒童遊戲場可以利用，讓飼主及寵物可以把握假期尾聲一同擁有美好的活動時光。

飼主可以選擇搭乘寵物公車或寵物友善計程車前往寵物公園，新北市寵物公園位置資訊可在動保處官網佈告欄關鍵字搜尋輸入寵物公園查詢。

為提供寵物自由活動跑跳空間，新北市的寵物公園活動區域讓飼主能放開牽繩跟毛寶貝一同遊憩，其中在五股夏綠地的環保藝術公園是五股區第1座寵物公園，裡面有寵物活動草皮、輪胎裝飾跟寵物溜滑梯，也設置飼主休息區讓飼主能坐著看寵物開心玩耍；新莊區重新堤外道旁新莊寵物公園，也是新莊第1座寵物公園，占地千坪設有寵物設施外，附近亦有籃球、槌球場等設施可以讓民眾使用。

民眾帶寵物外出可選擇搭乘新北市寵物公車，包含乘坐243、綠左公車前往永和區仁愛公園、895號公車前往中和區四號寵物公園讓寵物在活動區內自由奔跑，或搭乘862及863前往北海岸在車上欣賞沿途風景，新北市共有9條假日寵物公車路線，飼主可上網查詢寵物公車所在站位，而各寵物公車也將在車頭LED顯示「本車提供寵物搭乘」字樣方便辨識。

動保處亦與新北市計程車客運服務商業同業公會合作，使用趴趴GO app叫車時，可在乘客喜好部分填選攜帶寵物選項，即會派出寵物友善車輛載客，嘉惠更多飼主帶寵物搭乘計程車外出，特別提醒各位飼主帶寵物搭乘交通工具時隨手做清理及禮貌不吵鬧，才能讓飼主帶著毛寶貝出門時能暢行無阻，快樂地出門旅遊。

新北市政府動保處提醒，除寵物公園運動區可讓寵物自由活動外，進入前和離開後仍需繫牽繩或使用箱籠裝載，防止寵物走失，以免違反新北市動物保護自治條例，寵物公園位置資訊可從動保處官網查詢，春節期間寵物公園皆正常開放歡迎使用，並提醒飼主帶寵物外出應遵守寵物登記、每年打狂犬病疫苗、絕育、外出繫牽繩、避免寵物喧嘩及清理寵物排泄物6大規範，成為模範飼主。