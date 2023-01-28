男星Take蔡侑勳（鐵克）曾是電台主持人，過去有演出廣告宣傳影片的經歷，近年擔任活動主持人，台灣、大陸兩地跑，近日他回到上海的租屋處，卻發現屋內一片狼藉，庭院的木架被吹落，讓他直呼「一度以為來到廢墟」，超慘狀況也受到網友一致同情。

蔡侑勳今（28）日在社群平台表示許多人會在初五開工，「我的開工跟別人不太一樣」，他完成了台灣的工作後飛往上海，沒想到一回租處就發現事情不對，「昨晚抵達上海租所……在大大門口發現我的一支拖鞋……又在大門口發現另一支..然後大門口是開的……」，他解釋租處有三扇門，外層沒有門鎖，只能扣著，只見磁磚地板上全是土，塑膠棚也全毀，支撐木架搖搖欲墜，花盆等物品東倒西歪。

他無奈自嘲：「一度以為我來到鬼屋、廢墟，這個月的上海是有發生什麼大風大浪嗎？」，面對一屋子狼藉，蔡侑勳很快打起精神「好了我不說了我要『開工』整理了！」最近寒流來襲，全台氣溫急降，各縣市最低溫跌破10度，大陸地區也受這波冷氣團影響，蔡侑勳表示上海入夜氣溫只有2度，要在這樣的天氣整理肯定不輕鬆，他無奈透露「來過我家的朋友看到照片居然……笑瘋」，只能樂觀安慰自己是除舊佈新。蔡侑勳向《中時新聞網》表示：「前屋主用塑膠片跟竹子徒手搭建庭院屋頂，原以為可以撐到我租一年......誰知」。

男星蔡侑勳上傳租屋處「災情」。（圖／Take蔡侑勳 facebook）

蔡侑勳過去曾拍攝多部電視劇，在《真愛趁現在》中扮演配角員工，他表示拍完後沒有戲約，在朋友介紹下到保養品公司打工，當時同事都不知道他是演員，做了一個月後，他接到戲和老闆提離職，那時候公司同事才知道他的身分，老闆還送了一件衣服給他，令他非常感動。