美國航太總署(NASA)與國防部高級研究計劃局(DARPA)，這兩大科技巨頭將合作開發「核推進系統」(nuclear propulsion system )，也就是熱核動力火箭，應用在國防安全和太空探索，期望在2027年可以看到初步成果。

太空新聞(Space News)報導，在AIAA科技論壇博覽會( AIAA SciTech)的特別會議上，NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，NASA與DARPA 將在高效地-月示範火箭計畫 (DRACO)上合作，將完成「核熱推進系統」 (nuclear thermal propulsion ,NTP)，它將比傳統的化學燃料火箭的推進力來的更強大。

尼爾森說：「我們的目標是在2027年完成、發射，並示範成功的核熱發動機。」

DARPA 和 NASA沒有透露 DRACO的任務細節，僅提到代號為X-NTRV的太空船，據說它的飛行高度至少離地球700公里以上，甚至高達2,000 公里的軌道上航行，以確保任何放射性物質在重返大氣層之前，都已衰減到可接受的水準。

波峰頂部轉動循環-核熱/核電引擎的構念設計。(圖/NASA)

NASA上星期的一篇新動力引擎的報導，可能與這則新聞也有關。一種「核熱/核電複合推進」 (NTP/NEP)的設計草案，取得1.2萬美元的研發獎金，根據設計者的說法，它的推進力極大，前往火星的時間可縮短至45天。

拿到設計大奬的是佛羅里達大學萊恩‧古斯教授(Ryan Gosse)，他表示如果這項技術確實能按預期設計工作，將可大大減少前往火星的時間，也就前往火星的人類更加安全。

提案名為「波峰頂部轉動循環-核熱/核電引擎」(wave rotor topping cycle NTP/NEP)，簡而言之，它同時具有核熱的巨大推力，也有核電的持續推進與日常供電。

核熱推進 (NTP) 是利用核反應燈加熱液態氫推進劑，使其轉化為高速電漿體，噴射產生推進力。古斯利用波轉子 (WR)，加熱液態氫燃料產生的壓力，再進一步壓縮反應物質，取得更高的比衝，也就有更快的速度。