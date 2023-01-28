許多人除了平時修剪頭髮以外，也會修剪私密處的毛髮。一位男子表示，近日他把下體處的陰毛修得太短，結果因此搔癢到無法入睡，無奈之下只好上網求助。沒想到一名內行的女網友分享建議，「我維持白虎幾個月了」，讓許多人歪樓直呼「沒圖沒真相」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他在修剪陰毛時不小心剪得太短，下體處因此持續發癢，讓他整晚都睡不著覺，只好上網尋求幫助，「可以告訴我白虎怎麼撐過這個蜜月期的啊…？」

對此，許多人紛紛回應「要擦乳液，癢的話千萬不要抓喲！如果可以，建議還是給專業人士除毛，有時自己刮只能除上面，根沒有除乾淨，反而容易毛囊炎」、「我都直接剃乾淨沒有在留一點點的」、「熱蠟除毛長出來不會這麼不舒服」、「會癢就是不夠短…一直剃到不會癢才是正確的長度…沒有蜜月期！」；也有網友趁機亂教，「我記得塗一點綠油精馬上就會止癢了！」、「白花油也可以」。

另外有內行女子分享，「我維持白虎幾個月了，剃之前一定要先用熱水沖過幾分鐘讓毛細孔打開，然後使用一些沐浴乳搓出很多的泡泡再順毛剃，皮膚比較不會受傷，剃完之後可以擦些乳液或蘆薈保濕，然後重新長毛會發癢也會刺刺的不舒服，要嘛堅持最少兩天剃一次，要嘛就乾脆忍著等它重新長出來，以上可以嘗試看看」，讓貼文當場大歪樓。

網友們紛紛回覆，「沒有相片我是不會相信的」、「沒圖沒真相」、「想看實際操作的影片教學說」，甚至有不少人直接發送交友申請，讓內行女子強調「已有男友，不給觀看唷」、「主要是剛剛飆出一堆交友邀請，順便表明一下有男友不給加唷」。