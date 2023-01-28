全台從昨（27）日起受寒流級冷氣團影響，預估直到下周一北部地區將受連續低溫衝擊。北市消防局統計，昨（27）日共有19人內科OHCA送醫搶救，今日截至目前為止，也已經有9人失去呼吸心跳，2天總共28人。消防局提醒，有慢性病、高血壓及三高族群民眾特別要注意保暖，可以戴上帽子、圍巾等衣物，避免冷風直接強灌頭頸。

北市消防局表示，雖然無法判定是否與天冷有直接關係，仍請民眾務必留意自身保暖。尤其家中有高齡者及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，並應規律服藥、早晚儘量避免外出運動。