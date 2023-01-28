高市副市長史哲內定為文化部長，準行政院長陳建仁今（28）日在最新內閣名單中也證實此事。陳其邁點頭借將，也特地感謝史哲多年來為高雄文化產業付出，也相信他未來到文化部會有很好的表現。至於副市長懸缺誰來接任？陳其邁強調，會做通盤考量後，盡快對外宣布。

高市府今晚發布新聞稿指出，史哲在擔任陳其邁市府團隊副市長後，除襄助市政業務推動、協力防疫工作、推動疫後復甦振興、促進城市觀光發展外，更持續發揮文化專才。

高市府細數史哲政績，包括持續完善駁二藝術特區的各項規畫、高雄流行音樂中心的啟用與營運、內惟藝術中心的營建與試營運、市總圖二期會館的招商與營運，以及多處城市歷史場域的修復與再現等，不僅在硬體建設與修復上緊握進度，也同時同步進行軟體培育與策展，搭配展演活動讓高雄處處是亮點。

此外，史哲對於影視作品的扶持與補助相當用心，高雄拍的電影更是獲得多項金馬獎與國際影展大獎，更帶領團隊深耕城市歷史的紀錄書寫，推動在地文學創作。

高市府也強調，史哲主責包括這3年的跨年活動、2022年台灣燈會在高雄、台灣設計展、台灣文博等活動皆辦得有聲有色，吸引全台灣、全世界的朋友來到高雄享受台灣原創的藝文魅力，更獲得近40項國際獎項的肯定。

對於史哲過去的表現，陳其邁表示，感謝史哲多年來為高雄的付出，也非常榮幸高雄能夠為中央舉才，他也祝福史哲到文化部後持續發揮所長，把高雄近2年來的成功經驗帶到中央，「相信他一定會有很好的表現。」

不過，外界也關心，史哲出任文化部長後的副市長懸缺，陳其邁則表示，會在做通盤考量，並找出對現階段高雄發展最有助益的人選，待人選確定後也會盡快對外宣布。