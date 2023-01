韓團「NU'EST」成員白虎(姜東昊)大年初七來台於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 BAEKHO MINI CONCERT《BAEKHoney DAY》 IN TAIPEI」,開場他就以一身白色西裝登場,胸前特地開了深V,領口的刺青若隱若現,相當性感,還嘴甜地用中文高喊「你們好,我想你們,我愛你!」向歌迷告白。活動上,還穿圍裙,挑了1張到台北後親自拍下的照片DIY壓花相框,以及送給全場粉絲棉花糖當作神秘禮物。

白虎開心用中文問候台灣粉絲。(D-SHOW提供)

白虎除了準備〈LOVE BURN〉、〈BAD 4 U〉、〈No Rules〉、〈Festival in my car〉、〈Wanna go back〉5首新歌外,更帶來「NU'EST」時期的代表作〈DRIVE〉、〈Hello〉、〈NEED IT〉、〈If we〉、〈VVITH〉,更加碼選唱了周興哲的〈永不失聯的愛〉,超標準的發音,掀起演唱會最高潮,他為此特別提早1個月練唱,除了怕唱錯歌詞拼命練習外,也想透過說中文與台灣粉絲更多互動。

暌違3年來台,除了用心準備精采的舞台給台粉外,提及近期工作計劃,他前陣子也為了新專輯剛結束音樂節目的宣傳行程的他最近專注在綜藝節目《Buddy Boys》的錄影,儘管相當忙碌,白虎仍維持精壯結實體魄,這次在演唱會上大秀好身材的他透露自己身材變壯秘訣除了每天都運動外,更表示:「最近因為錄節目吃美食機會變多,身材也越來越大隻!」

白虎開場以一身白色西裝登場。(D-SHOW提供)

此次三天兩夜的台灣行,白虎昨晚一到台北的首站就跑到台北101看夜景及逛街外,更列了一長串美食清單,計劃在結束後一嚐他朝思暮想的台灣美食,「像是牛肉麵、芒果冰,很想念這些美食的味道,尤其是牛肉麵,上次來有吃到,太好吃了!」到台灣的第一晚還興奮地在飯店開直播分享暌違3年訪台心情,透露自己這次最想吃的新的食物就是「牛軋餅」,他笑說:「工作人員有跟我推薦很有名的牛軋餅,而且他們打算店鋪一開就衝去買,讓我很好奇到底有美味,很想嚐一嚐!」