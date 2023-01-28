這樣的工作你願意做嗎？一名女性中階主管表示，雖然自己的月薪高達10萬元，但她卻過得很痛苦，不僅大主管沒能力，下屬還超愛抱怨，讓她覺得這份薪水就像是「遮羞費」一般，委屈的上班日常曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》上以「月薪10萬過得不開心，你們會撐嗎？」為題發文表示，算一算自己的月薪大約10萬元左右，但上班非常不快樂，「大主管沒能力、很X殘，公司其他部門都可以隨意踐踏我們」。

此外，下屬也超級愛抱怨，認為整個公司都很爛，但每次只要有新任務，總第一個喊累，覺得應該將工作指派到其他部門。原PO感慨，雖然上市公司福利不錯，不過「對上對下都委屈」，讓她覺得領這份薪水就像是「遮羞費」一樣，也因此萌生離職的念頭，特地發文請益，「你們會撐嗎？」

貼文一出，不少網友認為，看在薪水的份上還是要繼續撐下去，「記住，被罵也是工作的一部分」、「罵歸罵，他還是要給你錢」、「什麼都假的，只有發薪日入帳通知進來，就是香的」、「金手銬哈哈，有家庭可能會撐」、「薪水很重要，沒錢真的慘」、「我會撐到恐慌發作的那一天，錢才是一切啊」。

不過也有另一派人認為，心理健康最重要，金錢並不能治百病，留言苦勸，「我是船員，當時在海上已經8個月沒有踩過陸地，航線又爆累，真的覺得要做心理諮商，現在的薪水接近砍半，但我過得很快樂」、「扣掉心理健康的醫療費，還划算嗎」、「該離就離，有能力拿到10萬的人，不怕沒有另一個10萬的offer」。