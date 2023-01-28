由於寒流影響，明（29）日僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨，雲林以北、東半部、澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫。氣象局表示，下周一（30日）起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻明顯，下周四（2月2日）東北季風增強，到了6日東北季風減弱，各地氣溫再度逐漸回升。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨；溫度方面，清晨西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東11、12度，特別留意雲林以北、東半部、澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫，感受相當寒冷，北部、宜花白天溫度略微回升，落在15到17度，其他地方預估18到22度。

氣象局預測未來天氣。（氣象局提供）

氣象局說明，下周一至下周三（2月1日）寒流減弱，各地晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨；氣溫逐漸回升，輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫偏低，西半部日夜溫差大。

下周四至下周六（2月4日）東北季風增強，北部、東半部地區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；6日起至7日東北季風逐漸減弱，東半部、北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍較涼。