27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，而在陳建仁的新內閣中，8位政務委員均留任原職務。對此，國民黨立委王鴻薇今（28）日就表示「除了閣揆跟副閣揆換人之外，其他大部分的人都是舊面孔」，王鴻薇更猛轟「民進黨在這次九合一敗選的狀況之下，先把蘇貞昌換掉，原來造成敗選的頭號戰犯是蘇貞昌，那蘇貞昌能不能嚥下這口氣？」

王鴻薇今日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，「等了老半天，看到新的整個內閣，除了閣揆跟副閣揆換人之外，其他大部分的人都是舊面孔」，王鴻薇更坦言，「我們本來會期待有新的內閣、新的氣象、新的局面，看起來完全沒有新，說實在是蠻讓人失望的，真的是『了無新意』，看不出來有什麼振奮或亮點，通通看不到」。

王鴻薇也提及，基本上這是一個蔡英文涉入非常深的內閣，從這一次閣員的安排就知道，「因為陳建仁他沒有足夠豐富的行政資歷，所以他沒有任何班底，所以他也沒辦法像蘇貞昌一樣，一定要力保誰當部長，陳建仁自己沒有人，所以他的人都是來自於蔡英文幫他安排的，或是派系幫他推薦的，另外就是陳建仁本身跟這些派系也沒有很大的淵源，所以他幾乎沒有辦法找人」。

王鴻薇更接著說，「陳建仁就是資歷不足、能力不足、能用的人也不足，他如果不接收蔡英文的人或是派系推薦的人，他沒有人可以用，所以整個新的內閣才會讓大家形容『新瓶裝舊酒』，這不覺得很好笑嗎？」最後王鴻薇也說，「民進黨在這次九合一敗選的狀況之下，先把蘇貞昌換掉，所以講來講去，原來造成民進黨九合一大選敗選的頭號戰犯是蘇貞昌，其他人都不用換掉，做得非常好，那蘇貞昌能不能嚥下這口氣，搞了半天頭號戰犯變成你，這不是很離譜的事情嗎？」