女星林心如與男星霍建華2016年結婚，2017年誕下女兒「小海豚」，婚後感情穩定家庭幸福，近日林心如生日，霍建華特意安排了驚喜生日會，接下場地佈置的網紅「造型氣球柯男」分享過程，表示遇到霍建華本人巡場，相處後直呼是「第一次遇到這樣的藝人」。

柯男在社群平台分享，接到林心如的生日布置工作，是霍建華準備給老婆的生日驚喜，由於活動前兩天才定案好，再加上春節廠商沒有營業，很多地方都需要親自來，他活動前一天趕回台北後就手工製作道具，先前都是跟餐廳老闆對接，因此沒有期待會遇到任何藝人，「而當天做到一半的時候，我看到熟悉的臉孔，居然是霍建華本人！」

因春節期間，柯男帶著外甥一起工作，霍建華看到後貼心說：「氣球在那邊做會不會吵到他，不然你把推車推過來，我幫你顧小孩，我也有照顧小孩的經驗唷」，期間霍建華完全沒有架子，面對合照請求也爽快答應，拍完照還拿出紅包送給小朋友祝福新年快樂，完工後霍建華再拿出紅包發給他們：「春節我知道你們很辛苦要出來工作做這些，這是一定要給你們的！」

柯男透露霍建華親切舉動。（圖／翻攝自造型氣球柯男Facebook）

柯男透露霍建華發紅包給小朋友。（圖／翻攝自造型氣球柯男Facebook）

柯男原以為對方可能是包個意思，給六百元討吉利，沒想到回去看才發現包了兩千元，直呼霍建華：「真的很大方！」毫不吝嗇地讚美：「我遇過的藝人也不少，但會幫忙顧小孩，還是第一次遇到」。林心如也在底下回：「謝謝你們」，不少網友誇：「華哥本來就是三觀超正的好男星啊！」、「真正的大牌藝人才不會耍大牌，真的好讚」、「很親切沒架子的明星，推爆」、「他人好好」、「長得帥又疼老婆愛家的男人、不給讚不行」、「乾隆皇帝果然大方又大氣，你們賺到啦」。