準閣揆陳建仁28日晚間公布最新內閣人事，其中高雄市副市長史哲確定出任文化部長，外傳史哲是由監察院長陳菊推薦，遭外界批評視憲政於無物，監察院火速發聲明澄清，強調相關報導與事實不符。
監察院指出，陳菊向來恪遵憲法分際，對內尊重監察委員獨立行使職權；對外亦尊重政府分權體制，不曾亦不可能干涉或介入任何行政院組閣人事權，絕無外界指稱推薦、介入甚或建議任何人事等情。
監察院強調，相關報導與事實不符，至感遺憾，特予澄清，以正視聽。
準閣揆陳建仁28日晚間公布最新內閣人事，其中高雄市副市長史哲確定出任文化部長，外傳史哲是由監察院長陳菊推薦，遭外界批評視憲政於無物，監察院火速發聲明澄清，強調相關報導與事實不符。
監察院指出，陳菊向來恪遵憲法分際，對內尊重監察委員獨立行使職權；對外亦尊重政府分權體制，不曾亦不可能干涉或介入任何行政院組閣人事權，絕無外界指稱推薦、介入甚或建議任何人事等情。
監察院強調，相關報導與事實不符，至感遺憾，特予澄清，以正視聽。
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