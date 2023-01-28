山東、鄒族混血女星田麗，五官深邃、外型美豔動人，早年拍過兩本全裸寫真，兼具性感與質感，當時轟動全台，可說是空前絕後。20多年過去，田麗的寫真照再度瘋傳，勾起男網友的回憶，被讚「衛生紙銷量的功臣之一」、「真的超美」等；對此，田麗留言回應了。

田麗1997年出版首本寫真《普羅旺斯的精靈》，1999年再發行性感寫真《誘惑者的告白》，她大膽全裸入鏡，趴躺在床上秀出誘人的女體，好身材一覽無遺。田麗事後受訪表示，她很愛其中一張裸體咬著雪茄的照片，覺得特別有韻味。

田麗的寫真集尺度很大。（圖／中時資料照）

當時寫真宣傳期，還曾發生一件趣事。原來為了增加曝光度，田麗成為首位在高速公路旁打廣告的女星，玲瓏有緻的曲線就放在大型看板上，不過才曝光三天，就被交通部以「影響行車安全」撤除。

近期田麗的性感寫真再度被翻出，風情萬種的美貌令網友難以忘懷，紛紛留言：「個人認為田麗才是最美歐巴桑（雖然完全不像歐巴桑）」、「這種才該流鼻血」、「她美得自然，長相也獨特，是第一寫真美女」、「心中永遠的女神」，還有人開玩笑：「以前有買她的寫真集，後來都黏在一起翻不開了」、「當年也是促進衛生紙銷量的功臣之一」、「曾經我的子孫也死在她的海報上」。

田麗看到自己的早年寫真獲得極大的迴響，昨（27日）特地留言感謝網友：「謝謝大家的支持和鼓勵，新春愉快～」而今年農曆春節，田麗17日返台過年，除了大口品嚐佳餚、與親友見面，還去天后宮祈福，期望兔年健康、發大財，過完年後則要飛回大陸橫店鎮繼續拍戲。