韓國仁川國際機場這幾個月間，有5個俄國住客，他們不能離開機場，但更不想回國，因為可能因逃兵罪而遭到迫害。現在韓國人權單位試圖為他們爭取難民身分，但是並不容易。
CNN報導，去年9月，莫斯科下達「部分軍事動員」，立即引發眾多潛在役男的恐慌，大約有30萬人出逃。其中有5人選擇搭飛機前往韓國，然後就滯留在仁川機場。
他們的律師 李俊成(音譯Lee Jong-chan)說，其中3人是在10月抵達，另外2人於11月抵達機場。
律師說，他們在到達韓國後，試圖申請難民身份，但是被韓國司法部給拒絕了，立即提出上訴，目前正在等待上訴裁決。在這幾個月，他們每天只吃一頓午飯，剩下的時間靠麵包和飲料充飢。
律師補充說，這些人可以使用機場的淋浴間，但衣服就要手洗，而且不能離開離境區和免稅區。
其中一位逃兵告訴CNN：「我與我很多朋友們都不支持戰爭，他們對正在發生的事情感到難過，現在生命還受到威脅。沒有民主的方式來阻止戰爭，甚至無法上街抗議。」
據說，逃兵的下場很慘，他們會被關押前線的佔領區裡，可能隨時受砲火攻擊的地方，並面臨「開小差」的指控。
韓國司法單位以「拒絕徵兵，不是成為難民的理由」駁回了這些人的難民申請，畢竟韓國自己也有兵役制度，要是這能夠當成理由，那韓國青年也想逃兵了。
律師則認為，考慮到俄羅斯對烏克蘭的入侵是一場不義戰爭，而且正受到國際的譴責 ，他們拒進入俄羅斯軍隊服役，應該被視為一種跟從國際普世價值的選擇，也就是，可以視為「反對不義事件」。
韓國人權組織正呼籲韓國政府接受這些人作為難民，聲明說：「這些逃離本國的政治迫害後，申請難民身份的人有權受到國際法的保護….如果坐視這些人返回國家，很可能會被拘留，或強制徵召。」
兵役在韓國是一個敏感問題，所有 18 至 35 歲之間的健全男性都必須服兵役。知名運動員和影視巨星也不能例外。
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