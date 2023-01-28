韓國仁川國際機場這幾個月間，有5個俄國住客，他們不能離開機場，但更不想回國，因為可能因逃兵罪而遭到迫害。現在韓國人權單位試圖為他們爭取難民身分，但是並不容易。

CNN報導，去年9月，莫斯科下達「部分軍事動員」，立即引發眾多潛在役男的恐慌，大約有30萬人出逃。其中有5人選擇搭飛機前往韓國，然後就滯留在仁川機場。

他們的律師 李俊成(音譯Lee Jong-chan)說，其中3人是在10月抵達，另外2人於11月抵達機場。

律師說，他們在到達韓國後，試圖申請難民身份，但是被韓國司法部給拒絕了，立即提出上訴，目前正在等待上訴裁決。在這幾個月，他們每天只吃一頓午飯，剩下的時間靠麵包和飲料充飢。

律師補充說，這些人可以使用機場的淋浴間，但衣服就要手洗，而且不能離開離境區和免稅區。

其中一位逃兵告訴CNN：「我與我很多朋友們都不支持戰爭，他們對正在發生的事情感到難過，現在生命還受到威脅。沒有民主的方式來阻止戰爭，甚至無法上街抗議。」

據說，逃兵的下場很慘，他們會被關押前線的佔領區裡，可能隨時受砲火攻擊的地方，並面臨「開小差」的指控。

韓國司法單位以「拒絕徵兵，不是成為難民的理由」駁回了這些人的難民申請，畢竟韓國自己也有兵役制度，要是這能夠當成理由，那韓國青年也想逃兵了。

律師則認為，考慮到俄羅斯對烏克蘭的入侵是一場不義戰爭，而且正受到國際的譴責 ，他們拒進入俄羅斯軍隊服役，應該被視為一種跟從國際普世價值的選擇，也就是，可以視為「反對不義事件」。

韓國人權組織正呼籲韓國政府接受這些人作為難民，聲明說：「這些逃離本國的政治迫害後，申請難民身份的人有權受到國際法的保護….如果坐視這些人返回國家，很可能會被拘留，或強制徵召。」

Five Russian men who fled the country after Moscow’s military mobilization order last September have been stranded at South Korea’s Incheon International Airport for months after authorities refused to accept them https://t.co/5oYFAYESLh — CNN (@CNN) January 28, 2023

兵役在韓國是一個敏感問題，所有 18 至 35 歲之間的健全男性都必須服兵役。知名運動員和影視巨星也不能例外。