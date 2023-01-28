澎湃新聞28日報導，這個春節假期，雲南省德宏州瑞麗市接待遊客量迎來爆炸性增長。德宏州文化和旅遊局公布數據顯示，瑞麗市假期接待遊客37.45萬人次，同比增加2142.51％。其中，瑞麗一寨兩國景區22日恢復營業當天，就接待遊客7144人，累計接待遊客5萬7444人，受到遊客歡迎。中緬瑞麗口岸姐告國門人員來往25日全面恢復，免稅購物、國門體驗備受追捧，迎來疫情後第一次旅遊熱潮。

瑞麗口岸是大陸國家一級口岸，是中國對緬甸貿易最大的陸地口岸，由國門通道、中緬街通道和貨場通道三條不同功能的通道組成，分別承擔著人員（含公務和持護照人員）、摩托車和小型車輛、貨車及大型車輛的出入境檢查任務。該口岸與緬甸木姐相毗鄰，進出口商品包括家電、機械、日用品、橡膠、水果、農產品等上千種品類。

據瑞麗邊檢方面消息，按照中共中央、大陸國務院決策部署，瑞麗口岸於2023年1月8日恢復通關，經中緬雙方政府有關部門共同努力，緬甸木姐口岸於2023年1月25日恢復客運通行。

目前，經瑞麗口岸出境人員，需提前準備中英文48小時內核酸陰性紙質版證明及疫苗接種憑證；經瑞麗口岸入境人員，需現場通過邊民健康申報一體機或通關前24小時內使用微信（海關旅客指尖服務小程式）、出入境健康申報網頁版申報個人資訊。外籍人員另需填寫《國家移民局外國人入境卡》。

據官方微信公眾號「掌上瑞麗」消息，1月25日18時許，家住瑞麗畹町鎮的緬籍旅客丹吞溫通過瑞麗口岸順利進入中國。他是時隔近3年新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施後，瑞麗口岸迎來的第一名入境的旅客。

與此同時，瑞麗口岸中緬街出境通道迎來了3名旅客。家住雲南瑞麗市的中國籍吳姓旅客帶著2名孩子拿著新辦理的中緬邊境地區出入境通行證準備出境，他帶著孩子興奮地快步走向緬甸木姐，與等候多時的妻子緊緊擁抱。

報導稱，近期瑞麗口岸出入境人員以探親為主，也有部分是洽談生意，出入境旅客流量日漸增長。

公開數據顯示，包括瑞麗在內，德宏州4個邊境縣市春節期間旅遊人次和旅遊收入均大幅增加。

其中，德宏州接待遊客128.12萬人次，同比增長593.29％；旅遊收入11.7億元（人民幣，下同），同比增長747.54％。芒市接待遊客59.01萬人次，同比增加729.96％；隴川縣接待遊客10.09萬人次，同比增加542.68％；盈江縣接待遊客14.39萬人次，同比增加156.05％；梁河縣接待遊客7.18萬人次，同比增加186.06％。

全州A級景區累計接待遊客30萬1125人次，門票收入421.1859萬元。航班進港148架次，同比增長100％，出港148架次，同比增長94.74％。進港旅客1萬7204人次，同比增長166.61％ 。出港旅客1萬4975人次，同比增長104.69％。自駕車進德宏25萬1638輛次，同比增長478.32％，出德宏25萬4948輛次，同比增長518.06％。