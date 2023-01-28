一位駐日內瓦的貿易官員27日表示，世界貿易組織（WTO）將任命專家組，審查歐盟針對中國對立陶宛實施的專利和貿易限制提出的兩起訴訟。另外，中美貿易官員在WTO會議上相互嚴詞指責，北京稱華府為「單邊主義霸凌行徑實施者」，美方則指責中方採取非法報復的措施。

這位不願透露姓名的官員表示，該決定是在27日的WTO爭端解決機構（DSB）會議上做出。中國是歐盟最大的貿易夥伴，在WTO爭端解決機制嚴重削弱之際，這些案件將給這個組織帶來棘手挑戰。WTO專家組可能需要數年時間才能做出裁定。

有關中國和立陶宛的貿易爭端，起因是立陶宛加強與台灣的關係。作為報復，中國自2021年底以來一直向這個歐盟成員國實施貿易限制。歐盟指控中國對立陶宛的進出口，以及包含立陶宛內容的歐盟出口採取歧視性和脅迫性措施。歐盟執委會表示，中國以衛生為由對立陶宛的酒、牛肉、乳製品、原木、泥炭和小麥實施禁令是不合理的。

在專利問題上，布魯塞爾質疑中國法院於2020年8月做出的決定，禁止歐盟高科技專利所有人向歐盟法院求助以保護其智慧財產權。據上述貿易官員稱，北京代表在DSB會議上表示，中國對歐盟堅持專家組的決定感到遺憾，並補充說，中方將積極捍衛其措施的合法性。

另外，華府27日宣布，美國已對WTO的四項裁決提出上訴；這些裁決指責美方對從中國和其他國家進口的鋼鐵徵收懲罰性關稅。美國還對另一裁決提出上訴，該裁決稱美國藐視國際貿易規則，將來自香港的進口產品標記為來自中國。

中美貿易官員就此在WTO會議上相互嚴詞指責。中國駐WTO大使李成剛說：「美國這些令人不安的行為清楚地描繪了美國的形象，即單邊主義霸凌行徑實施者、多邊貿易體制的破壞者和全球產業鏈供應鏈擾亂者。」美國副貿易代表兼駐WTO大使帕根（Maria Pagan）則稱：「一個充當中國非市場政策和行為盾牌的WTO，不符合任何人的利益。」