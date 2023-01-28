前副總統陳建仁31日將就任行政院長，新內閣名單持續曝光，卻不見曾代表民進黨參選台北市長的衛福部前部長陳時中，引發外界熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（28）日就表示，「九合一整個大敗的核心原因是陳時中，陳時中怎麼會入閣？」

蔡英文總統27日上午宣布由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣，並給予4大期許，外界關注也蘇內閣總辭和交接時程。新閣揆陳建仁將與前桃園市長鄭文燦搭檔組閣，原祕書長李孟諺留任，與其籌組政院鐵三角。

而在28日的網路節目《董事長開講》中，就有網友疑惑「為何這次新內閣人選並沒有陳時中？」對此，吳子嘉就直言「陳時中是整個敗選的核心，九合一整個大敗的核心原因是陳時中，陳時中整個的助選團隊是跟英派的，陳時中怎麼會入閣？陳時中不差這個事」，吳子嘉更說，「而之所以陳建仁可以被蔡英文看上，是因為蔡英文認為高端幫了美國參議員的忙，當時川普的衛生部長跑到台灣來推銷高端，當然變護國神山」。