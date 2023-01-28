美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，對此，就有媒體擔憂，麥卡錫訪台這件事檯面下牽動美中、兩岸巨大波瀾，若是蔡英文拍板讓麥卡錫訪台，恐怕會將到賴清德一軍，導致兩岸局勢更緊張，甚至讓賴清德贏得2024大位的可能性極低。

根據《中評社》的報導指出，在去年的裴洛西訪台之後，中國大陸的軍演讓兩岸之間的海峽中線消失，而這樣緊繃的情緒也讓民進黨在去年的九合一大選慘敗，加上台灣的兵役也即將延長為一年，若是麥卡錫真的訪台，恐怕會讓賴清德在2024的大選中失利，而蔡英文若是拍板讓麥卡錫來，恐怕會將賴清德一軍。

該份報導更指出，即使賴清德未參與邀請麥卡錫訪台，但該如何表態也是重點，加上賴清德也在除夕夜出席法鼓山撞鐘祈福活動時，表示期盼印太地區及兩岸能夠和平穩定發展，而現在民進黨想要邀請麥卡錫訪台，這事檯面下牽動美中、兩岸巨大波瀾，真的需要想清楚。