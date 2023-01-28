半導體大廠英特爾日前發布史詩般的悲觀財測，周五（27日）早盤一度暴跌逾10%，最終下跌6%作收，市值蒸發約80億美元（折合新台幣約2420億元），分析師指出，英特爾一直丟失市佔，輸給超微等競爭對手，而超微則穩定委託台積電等晶圓代工廠生產超越英特爾技術的晶片。

路透社報導，英特爾預計今年第一季意外陷入虧損，且收入預測比預期低30億美元，引發市場對個人電腦（PC）需求不振的隱憂。英特爾股價收盤大跌6.4%，而其競爭對手超微和輝達分別漲0.3%、2.8%。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師摩西斯曼（Hans Mosesmann）表示，「沒有文字能夠描述或解釋英特爾史詩般的崩潰」。

報導指出，英特爾一直流失市佔，輸給超微等競爭對手，後者委託台積電等晶圓代工廠生產遠超英特爾技術的晶片。市調機構YipitData分析師魏格納（Matt Wegner）表示，比起英特爾Sapphire Rapids處理器，超微的Genoa處理器和Bergamo數據中心晶片所擁有的性價比更有優勢，超微的市佔預期將進一步擴大。

分析師說，儘管市場看好數據中心市場預計下半年反彈，但屆時英特爾將會因為流失更多市佔而居於劣勢。市場分析機構伯恩斯坦（Bernstein）直言，「現在清楚知道為什麼英特爾要大量削減成本支出，因為公司最一開始的計畫已經被證明是空想」。

英特爾今年計畫削減30億美元的成本支出，去年第四季營運創造77億美元的現金，並發放15億美元的股利。分析師表示，預估2023年資本支出約200億美元，英特爾可以考慮削減股利配發。