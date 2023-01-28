今（28日）大樂透頭獎又槓龜！邁入連5槓，明（29日）初八銷售金額預估2.4億，頭獎上看3.3億；至於加開的春節大紅包開出22組，總中獎注數為25注，其中19組一注獨得，3組為2注均分，迄今累積開出大紅包組數239組，剩餘121組，下期繼續加開。

本期大樂透28日晚間開獎，獎號分別為01、19、23、30、35、48，特別號45。

加開春節大紅包9個號碼分別為10、17、23、32、34、36、37、38、44，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。