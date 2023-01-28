行政院內閣將改組，但任內爭議不斷的農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元與經濟部長王美花都留任。中廣董事長趙少康今批，光有陳、薛兩個成員，內閣根本跟原來一樣，新瓶裝舊酒，還是個「鬥雞內閣」，聞不到一點「溫暖內閣」味道。

趙少康也提到，留任王美花稱是為了繼續發展綠能，但台電、中油去年共虧損5000億，今年還會虧更多，但還可用20年的核二廠二號機3月14日就要被民進黨除役，蔡英文雖是浪費民脂民膏罪魁禍首，但經濟部為虎作倀難道沒責任？

趙少康批評，蔡英文總統蔡嘴巴說團結，光是留用陳吉仲、薛瑞元，就知道她口是心非，根本沒有要和解、團結的意思；這個拖拉、拼湊組成的內閣，看不到蔡總統敗選後任何檢討改革的誠意，看到的只是爭奪權利、自我保護的醜態畢露。

趙少康表示，民主政治的精神就是要尊重少數，但民進黨留任的部會首長，在國會多對在野黨立委粗魯無禮，民進黨真瞭解民主精神？還是「一朝權在手，便把民主拋」？

立法院國民黨團書記長李德維也批評，民進黨政府用人仍舊不考量專業，僅考慮民進黨內派系分配與平衡，整個內閣人事如同兒戲，「什麼人都敢用」。

李德維說，林右昌僅擔任30萬餘人口的基隆市長，沒有中央與民代歷練，竟可擔任內閣「首席部長」；陳吉仲則有開放萊豬爭議，還對蛋價與農漁產品無法輸陸問題束手無策，薛瑞元護航高端也受質疑，兩人表現竟「爭議越大、官位越穩」。