台北市一間泰式餐廳在春節販售8880元、6880元兩套年菜，不料有客人訂了兩組8880元的餐點後，和工讀生聲稱是6880元，害得工讀生慘賠4000元，而該客人甚至還上網留下1星負評，控訴餐點不好吃。貼文曝光後，讓網友群起撻伐，而業者也表示，將自行吸收損失。

一名自稱是該餐廳常客的網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，住在台北市精華地段的X姓一家人，過年期間訂了2桌8880元的年菜，但卻趁著老闆娘不在，向工讀生聲稱訂的是6880元的年菜。

「人家工讀生大過年在這邊打工，卻要賠4000元，你們良心不痛嗎？」原PO怒火中燒地說，業者致電給該顧客表示金額算錯，對方不僅不願還錢，還理直氣壯地威脅要留下負評。從原PO分享的截圖可見，Google地圖1星評論寫著：「衛生堪憂，內外場人員未戴口罩，上菜速度慢，口味不道地」。

業者在Google地圖的評論裡面發現1星負評，猜測就是這家人所撰寫的。（圖／翻攝自爆料公社）

而另一則1星評論則是：「東西不好吃，泰式完全不辣，上菜速度慢，座位很擠，廚房人員炒菜未配戴口罩」。業者在底下回覆，先為沒戴口罩致歉，同時也反擊，認為該顧客就是大年初二時到店裡消費兩桌8880元的X姓家人，「我打電話去要兩桌的差價4千塊，不但不給，還說要我等著給差評，現在讓我領教了」。

貼文發出後，X姓一家人在Google地圖給的評論已遭刪除，而原PO也補充，店家自行吸收了4000元的損失。不過其他網友看了還是相當火大：「惡劣！大過年這樣佔人便宜，自己訂多少錢的桌，會不知道嗎」、「可憐的工讀生」、「沒錢不要出去吃飯，有夠丟臉」、「直接吉了，領紅包了」、「講真的，老闆如果扣工讀生錢，我覺得老闆比客人更XX」。