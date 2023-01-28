桃園市中壢區西園路49巷與西園路交叉路口住宅，今晚8時許發生火警事故，消防出動48人、22車趕赴現場搶救，現場建築2至4樓竄出大火與濃煙，在該樓租屋的10名移工驚險逃出，無人受傷受困，起火原因仍待後續釐清。

消防指出，今晚8時58分獲報中壢西園路有住宅發生火警，出動大批人車於晚間9時6分到場，確認火警現場為地上3層加蓋第4層鐵皮建物，火勢燃燒2到4樓，窗邊竄出火舌及大量濃煙，初步了解屋內沒放置危險物品。

消防表示，現場建物2至4樓全面燃燒，目前已控制住火勢。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

在2至4樓租屋的10名移工及時全數逃出，消防人員立即布水線灌救，並於9時35分控制住火勢，目前仍在處理殘火中，所幸無人員受傷受困，詳細起火原因仍待火調進一步釐清。

中壢西園路民宅今晚發生火警，現場火勢已控制。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

據悉，該屋一樓為早餐店，樓上出租給移工居住，住戶多在桃園的電子廠上班，平時出入情況單純。永福里長黃寶貞說，火災發生第一時間，就請附近鄰居趕快撤離家中，民眾紛紛嚇得跑出門，她也請一旁停車的車主盡速移車。