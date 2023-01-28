大年初五有民眾在西濱快速道路驚見一輛亮黃色外觀的車輛，配色看起來超像「黃色小鴨」，民眾將影片上傳至網路，曝光後掀起熱議，不少網友戲稱是「移動神主牌」，但有內行人解答，該車為「全覆式自行車」，一台要價不斐，但警方表示已經違規。

一名網友日前在「TikTok」上傳一段影片，原PO在大年初五行經西濱快速道路往竹北市區方向，發現路肩一輛亮黃色外觀的車輛，其配色看起來超像「黃色小鴨」，但高度僅一般車輛的一半，行駛在路邊相當醒目。

影片曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「移動神主牌」、「可愛但是很危險」、「可愛是可愛，開（騎）上道路真的危險」、「這車能上路？」、「如果不出意外的話，就要出意外了」。

據內行網友解答，其實這台是「全覆式自行車（Velomobile）」，因為可以躺著騎，又被稱作「躺車」，標配完善行車燈號，售價一萬歐元起跳，折合台幣約31萬元，包覆的外殼是用碳纖維製成，設計成這樣的流線外型，有助於氣流更輕鬆從外殼滑過。

不過根據台灣法令，雖然這款全覆式自行車是人力踩踏，但因為是三輪非二輪，因此並不視為自行車，目前三輪以上單車除了在特定觀光區域能夠騎乘，其他大多數縣市地區都是禁止上路的。