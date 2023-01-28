根據台灣民意基金會27日在臉書公佈的民調，從台灣人的政黨支持傾向中可以發現，有26.1％的民眾支持民主進步黨，有21.5％民眾則支持中國國民黨，有20.3％民眾支持台灣民眾黨，另有8％民眾支持其他政黨，僅有3％民眾沒特別支持哪一個政黨，1％民眾則是不知道。前立委林濁水今（28）日就表示，「民眾對民進黨平均溫度只有46.61，居然低於國民黨的48.10，危機仍待克服」，引發討論。

台灣民意基金會在臉書上指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成六支持民進黨，近二成二支持國民黨，二成支持民眾黨，與上個月相比，這個月各黨支持度變化不大，國民黨除外，而民進黨支持度略升1.4個百分點，國民黨支持度下挫4.6個百分點，民眾黨上揚2.6個百分點。

台灣民意基金會表示，整體來說，2022選後一個半月，台灣人政黨支持基本上回歸選前的排序。民進黨因賴清德參選黨主席效應，支持度止跌回升，重回第一大黨寶座；而因勝選激情所帶動國民黨支持度罕見飆升6.5個百分點已漸平息，在下挫4.6個百分點後重回第二大黨位置，民眾黨續挺進2.6個百分點，支持度躍升2字頭，和國民黨支持度只差1.2個百分點，穩居第三大黨。

對此，林濁水今日就在臉書上表示，「開春第一個好消息，主席換人做，民進黨支持度恢復領先，回歸敗選前的排序」，林更指出，「可見基本盤沒被翻轉，國民黨反獨立場果然對自已超傷」，不過林濁水最後也強調，可惜民眾對民進黨平均溫度只有46.61，居然低於國民黨的48.10，「可見『責之切』強度高，危機仍待克服，加油了」。