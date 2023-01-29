烏克蘭駐法國外交官員表示，西方國家將提供烏克蘭321輛重型坦克。彭博報導，俄羅斯將最快於2月發動新攻勢，俄國總統蒲亭準備長年對戰。

●西方承諾提供烏克蘭321輛重型坦克 北韓批跨越紅線

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）表示，西方國家將提供烏克蘭321輛重型坦克。與此同時，北韓則指控西方跨越紅線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧梅成柯告訴法國BFM電視台：「截至今天為止，許多國家已正式證實，它們同意交付321輛重型坦克給烏克蘭。」

奧梅成柯指出，這些國家的坦克交付條件各有不同，烏克蘭需要儘快獲得幫助。但奧梅成柯未闡明這些國家各自將提供多少坦克。

奧梅成柯這次受訪的時機，適逢北韓指控美國及其盟邦「進一步跨越紅線」之際，原因是這些國家提供坦克給烏克蘭。

根據官媒北韓中央通信社刊登的聲明，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正說，在俄羅斯對抗美國時，北韓將「站在同一個戰壕內」。

金與正在聲明中說：「我深感關切的是，美國向烏克蘭提供用於地面攻擊的軍事硬體設備，升高戰爭局勢。」她還說，美國與西方國家「沒有權力或理由中傷主權國家行使自衛權」。

●彭博：俄對烏最快2月發動新攻勢 蒲亭準備長年對戰

彭博（Bloomberg News）報導，俄羅斯侵略烏克蘭本應幾週內速戰速決，卻演變成近1年戰事；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正準備對烏克蘭發動新一波攻勢，要讓俄國與美國及其盟友的衝突變成長達數年對峙。

彭博引述官員、顧問和其他熟知內情人士報導，克里姆林宮的目標，是證明俄軍能夠在數個月失利後重新奪回主動權，並向基輔及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停火協議，讓俄國保有對目前占有領土的控制權。

匿名人士稱，俄軍侵略烏克蘭初期取得的領土如今過半被奪回後，就連普亭也無法否認，他花了數十年打造的軍隊有多弱。

親近克里姆林宮的人士表示，新一波攻勢最快可能在2月或3月展開。這證實了來自烏克蘭及其盟友的警告，也就是俄羅斯即將發動新攻擊，而且可能在基輔獲得美國與歐洲最新承諾支援的戰車抵達前展開。

知情人士還說，隨著俄羅斯的經濟和社會都愈來愈屈從於戰爭需求，莫斯科可能最快在今年春天下達新一波動員令。

政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示：「蒲亭對於事情進展感到失望，但他還不打算放棄自己的目標。這單純意味對所有人而言，這條路會更漫長、更血腥，也更糟糕。」

●烏東小鎮爆激戰 基輔稱俄軍擬在戰事週年採新攻勢

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說，俄國對烏克蘭發起的戰爭將於2月24日滿1週年，莫斯科當局正準備到時展開新一波攻勢。

烏克蘭軍隊與俄羅斯戰士為了爭奪烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）西南部小鎮布格列達爾（Vuhledar）控制權，爆發「激烈」戰鬥，雙方沿著南部前線交戰。

丹尼洛夫在自由電台（Radio Svoboda）節目中說：「他們現在正準備最大程度動員…他們認為應該可以在周年之前取得一些成果」。

他說：「這不是秘密，他們正準備在2月24日之前展開新一波（攻勢），他們自己也這麼說。」

●相助抵抗俄羅斯侵略 波蘭增援烏克蘭60輛戰車

波蘭將增援烏克蘭60輛戰車以助抵抗俄羅斯侵略，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此大表讚許。

法新社報導，澤倫斯基在推特（Twitter）發文指出：「謝謝你們…做出這麼重大決定運交60輛戰車給烏克蘭，其中30輛為著名的PT-91主戰坦克，以及14輛豹式（Leopards）戰車。」

本週稍早，德國和美國也相繼宣布將供應烏克蘭戰車。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）接受加拿大電視公司新聞網（CTV News）訪問時做了上述表示。

莫拉維茨奇指出：「目前，我們準備支援60輛我國現代化戰車，其中30輛為PT-91主戰坦克，14輛豹2式戰車。」

他還說，自俄烏戰爭開始，波蘭已「運交250輛…甚至更多」給烏克蘭。

●澤倫斯基矢言號召國際聯手 阻俄運動員參加奧運

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭將發起國際活動，阻止俄羅斯運動員獲准參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，烏克蘭體育部長古澤特（Vadim Guttsait）稍早表示，如果俄羅斯與白俄羅斯運動員獲准參賽，烏克蘭不排除抵制巴黎奧運。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，多數國際運動總會遵循國際奧會建議，禁止俄羅斯及白俄羅斯的運動員參加比賽。俄國與白俄運動員目前在部分體育項目中遭到禁賽，部分項目則獲准以中立旗幟參賽。

國際奧林匹克委員會（IOC）希望見到俄國與白俄運動員重回主要賽事，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）25日表示，願向俄國與白俄運動員提供在亞洲參賽的機會，為兩國選手可能參加巴黎奧運資格賽事開路。

澤倫斯基在談話影片中提到：「今日，我們將展開公平競爭的馬拉松，去除國際奧運結構管理階層的偽善行為，並阻止恐怖國家的代表加入國際體育圈。」（譯者：陳正健）1120128