一款產品如果要能吸引人購買，除了主要內容品質優良以外，有特色的包裝有時也能夠增加銷售量。一名女網友日前到美式賣場好市多逛街，看到一款包裝精緻、可以開燈的金箔琴酒利口酒，於是打算買回家當裝飾品。沒想到許多人看了之後紛紛出面表示自己也有買，而且都當成擺飾沒有喝！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她到好市多逛街時原本想要買梅酒，目光剛好掃到該款金箔琴酒利口酒後，發現酒瓶包裝相當精緻，透明的酒液中添加了能夠反光的金箔，底座甚至藏有燈光按鈕，閃著金箔的酒液在燈光中更顯奢華，而且價格也只要377元，讓她直呼「覺得沒喝也行，擺著美美的」。

許多網友表示金箔琴酒利口酒不只瓶身美，底座還設有LED夜燈，當成擺飾相當美觀。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「前些日子已入手一對」、「天阿！我先生買了2個月，我現在才知道可以開燈耶～買回來就擺著未拿出來」、「好美哦～即使不喝酒，擺著看起來也賞心悅目～」、「很漂亮的瓶身，酒好不好喝似乎就不那麼重要了！」

不少購買該款甜酒的會員說明，「我也是擺著看，經過就倒過來按燈看一遍」、「我買了一年才喝掉」、「很漂亮，但是真的很難喝」、「我也買了，燈光下超美」、「很甜的感冒糖漿，擺美美的當裝飾燈」，還有內行人透露，該款甜酒就算擺到電池沒電，也可以自行更換電池。

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