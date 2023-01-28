一名人夫小明（化名）2018年間與陸籍妻子小美（化名）結婚，婚後便在台灣一起生活，沒想到隔年小美拿著黑色垃圾袋跟公婆說要出門一下，人卻就此失聯，小明最後透過警方協助才知道，妻子已經飛回家了；法官考量到夫妻倆已經分居超過3年，最終判准2人離婚。

據判決書指出，小明（化名）與妻子小美（化名）於2018年4月12日在大陸登記結婚，並於同年10月2日回台辦理結婚登記，婚後便在台灣一起生活，然而，妻子卻質疑他與前女友仍有往來聯絡，雙方曾為此發生爭執，後來妻子即於2019年間逕自離家再無音訊，雙方分居迄今已超過3年，婚姻已發生嚴重破綻，夫妻關係實無可挽回，因此小明向法院訴請離婚。

法庭審理時，小明弟弟到庭證稱，他和哥哥、嫂嫂住一起，也一起工作。哥哥、嫂嫂在檯面上相處起來很OK，檯面下他就不清楚，當時嫂嫂手上拿一個黑色垃圾袋、只跟父母親說要出門一下，父親覺得她是要去丟垃圾，哥哥下班回來後，打電話給嫂嫂沒有接，後來透過警察打給她，嫂嫂接起來說人已經在大陸了，之後都沒有看過哥哥、嫂嫂聯絡。

法官依職權函詢內政部移民署，發現小美曾於2018年9月13日、2019年3月26日入境，最後於2019年5月12日離境後即未再有入境之紀錄。

法官認為雙方分隔兩地、婚後無共同生活至少已3年，此期間依社會通念觀之已非短暫，而小美離家一事已造成雙方關係嫌隙，婚姻關係所生破綻已深，難以期待其回復，因此判准2人離婚。