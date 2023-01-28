美國通膨降溫激勵美股三大指數27日同步收高，科技股雲集的那斯達克指數連續四周收紅，可望創下2001年以來最大同月漲幅。下周市場聚焦聯準會（Fed）今年首場例會與蘋果業績，預料將牽動美股走勢。

那斯達克指數27日收盤大漲0.95％，報11,621.71點，全周勁揚4.3％；標普500指數收漲0.25％，報4,070.56點，周線上升2.5％；道瓊工業指數微升0.08％，收在33,978.08點，周線上漲1.8％。

進入新的一年美股重拾成長動能，科技類股揚眉吐氣，引領美股反彈。開春迄今那指累計躥升11％，表現輕鬆超越標指與道指，正朝著2001年來最佳1月漲幅的方向前進。

就個股來看，特斯拉上季業績不俗，且執行長馬斯克消除電動車需求減弱疑慮，27日股價躥揚11％，收在177.9美元，創下去年12月9日以來最高紀錄，周線狂飆33％，寫下2013年5月以來最大周線升幅。特斯拉今年氣勢如虹，一甩去年股價崩跌65％頹勢。

英特爾受上季業績疲弱和財測低迷拖累，27日股價重挫6.4％。安達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，英特爾上季業績令人失望，本季營收預測也相當糟糕。

美國通膨趨緩激勵市場信心，推動美股走高。聯準會偏好的通膨指標－個人消費者支出（PCE）物價指數，去年12月年增5％，低於11月的年增5.5％。不含食品與能源的核心PCE年增4.4％，亦低於前月的4.7％。

嘉信理財投資長桑德斯（Liz Ann Sonders）指出，PCE與核心PCE年增率皆符合市場預期，可謂通膨的好消息。

聯準會將於1日召開貨幣政策會議，市場普遍預期升息1碼。桑德斯表示，近期的經濟數據並未改變他對本次例會升息1碼的預測。下周將有多家重量級科技巨頭發布業績，包括蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta等，其中以蘋果財報最受投資人關注。