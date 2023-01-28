已連續開辦8屆的港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽28日熱力開打，此青少棒賽是由知名的「老四川巴蜀麻辣燙」火鍋店贊助舉辦。32支參賽隊伍將在高雄市立德、勝利、橋頭Ａ與Ｂ共4個棒球場開打，賽程至2月1日；今年「老四川盃」還特意邀請剛接下台鋼雄鷹職業棒球隊的「7冠教頭」洪一中總教練開球，場面相當盛大。

高雄市政府教育局、高雄市體育總會主辦的「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽開辦前3屆均設定24隊參加，但由於賽事強度增加且吸引許多球迷朋友關注，全國也有許多隊伍無法擠進參賽行列，因此主辦單位自第4屆起將參賽隊伍增加至32隊，希望能提升基層棒球運動文化、風氣、技能，及所有參與者的品德與素養。

贊助商「老四川巴蜀麻辣燙」火鍋店成立於2003年，創辦人梁朝辰雖然非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展運動項目，在UBA及SBL籃球賽事上，經常見到球衣與籃架上有印著老四川的logo；而在棒球部分，梁朝辰贊助開辦社會較不太關注的青少年棒球錦標賽。

梁朝辰的主要目的就是期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動，除提供青少年棒球選手競技平台，也希望高雄青少棒球隊增加與外縣市觀摩交流及比賽經驗，提升專業技術與增強自信心，進而一圓青春棒球夢。

今年的「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽了冠軍隊伍將獲得10萬元獎金外，還開辦了首次的「2023年港都老四川盃-球隊人氣王網路票選活動」，獲得人氣第一名的台南市立建興國中已於22日開幕式獲得獎金1萬元，以及人氣第二名的台北市立長安國中也獲得獎金6000元。