為了爭取小三通復航專案有更加完善的延續，並推升金門酒廠廈門的業績，金門縣長陳福海今(28日)率縣府團隊與立委陳玉珍一同前往廈門拜會國台辦副主任潘賢掌，並考察大嶝島上金門縣府舊址及廈門新機場建設。陳福海表示，金酒公司正在研擬方案，希望能透過專供、免稅的方式，以居民配售酒的模式由金酒廈門公司提供給大嶝居民專用配酒，盼以創新的行銷讓金酒的業績有機會再往上推升。

金門縣長陳福海(左7)今日率縣府團隊與立委陳玉珍(右6)一同前往廈門拜會國台辦副主任潘賢掌(右7)。(圖／金門縣政府提供)

小三通春節專案從1月7號復航迄今已運行三週，金門縣長陳福海為了讓小三通在春節專案後能有延續性與周延性，特別於今日率領副縣長李文良、秘書長兼金酒董事長谢世傑、觀光處長張瑞心，在縣籍立委陳玉珍與縣議員陳錦偉的陪同下前往廈門拜會國台辦進行交流座談。

大嶝居民向陳福海(右1)展示戶籍金門的戶口簿。(圖／金門縣政府提供)

由於小三通復航首日大陸仍有防疫隔離限制，陳福海當日率團迎接鄉親時並未真正通關，因此今天這趟廈門行算是闊別三年後再度踏上廈門島內。陳福海一行首站在大嶝接待人員的陪同下陸續走訪1937年日本侵華時金門縣政府暫時遷往大嶝辦公時的舊址。雖然近年來隨著廈門新機場的興建，大嶝道上許多的地方都進行拆遷建設工作，不過縣政府的舊址位於大嶝老城區的核心地帶，目前的建築仍保留著很好的閩南與僑鄉元素。

據了解，現存金門縣政府舊址的建築群包含5個功能區即縣政府、國民黨黨部、會議廳、員警署、家屬樓等，在歷經80多年之後，基本仍保存著當年的外觀形式。大嶝目前約有3萬人，因為歷史因素，許多居民原籍金門的程序沒有落實，後來隨著兩岸恢復交流，也有許多大嶝與翔安居民到金門尋根溯源，據統計目前也有數千人的人口登記卡上是寫著福建金門，就連翔安台辦主任曾國輝、翔安金胞聯會長陳成都也都原籍金門。

對於大嶝目前還有許多居民的戶口登記卡上寫著金門，陳福海在現場看了相當感動的説，兩岸在同一個地方能夠有相同的戶籍註記是非常難得，接下來金門縣政府會針對翔安與大嶝深化交流。

陳福海表示，目前金酒公司已經在規劃針對大嶝島居民給予專用配售酒的可能性，希望透過金酒廈門公司爭取「免關稅、專供酒」的配售方式，讓金門高梁酒的銷售能夠更大幅度的提升。據了解，金酒公司正規劃設計具有「和平、金嶝鄉情」概念的專用酒商標與酒瓶，希望爭取透過金酒廈門公司申請免關稅後執行推動，盼能共同推廣金門高粱福建名酒。

晚間，陳福海與陳玉珍一行也拜會國台辦副主任潘賢掌、秘書局長楊毅、交流局長黃文濤、經濟局長張世宏，雙方就小三通的常態化以及金門高粱酒輸陸商標的完善機制展開對談交換意見。明早陳福海一行也預計將與國台辦剛履新的主任宋濤會面座談，雙方將就金門各界關切的民生經濟議題對接討論。