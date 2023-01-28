許多人都會定期到美式賣場好市多選購物美價廉的商品，有時也可能會意外踩雷。一位女網友表示，好市多販售的琣伯莉餅乾真的很雷，「口感軟軟的，這還沒關係，重點是甜的夠嗆」。不過許多人指出，琣伯莉餅乾的包裝上已經標示「Soft Baked」（軟烘烤），代表餅乾本來就是軟的，另外美國軟餅乾大多都會添加大量的糖，紛紛笑說「到底是無知還是雷」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這個餅乾真的很雷，口感軟軟的，這還沒關係，重點是甜的夠嗆」，雖說根據個人口味不同，喜歡吃甜食的人可以試試看，但她吃了1個就沒辦法繼續吃下去了。

琣伯莉軟餅乾口感軟又超甜，讓原PO直呼沒辦法入口第2塊餅乾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這是軟餅乾呀…本來就會很甜…配茶跟咖啡吃的呀，而且包裝就有說了…Soft Baked…」、「這個就是標準的美國軟餅乾，很正常，沒毛病喲」、「軟餅乾就是這樣啊，你去吃臭豆腐會嫌臭？」、「美國軟餅乾本來就這樣，他們的糖都是致死量，啊就很好吃啊」、「買東西的時候建議看清楚商品名稱再買…」、「這是軟餅乾…包裝上的英文有寫」。

原PO被許多網友提醒後則高EQ的回應，「哇塞，被很多人噴欸，但也沒關係啦，誰讓自己無知呢，還是很感謝大家這麽踴躍指出我的無知拉！」指出自己購買時是真的沒有注意看包裝上的標示，「説到口感我是可是接受啊，我所想表達的重點是，甜的要我老命」。