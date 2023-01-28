吃早餐之前應該先刷牙嗎？一位國外牙醫Grace表示，她通常會建議「吃完早餐再刷牙」，主因是要縮短牙齒「脫礦」的時間，藉此減少蛀牙發生的機率；而若在吃完酸性食物後馬上刷牙，恐怕會讓琺瑯質被刮除、侵蝕，最後讓牙齒變黃、變敏感。不過，Grace也強調，其實長久以來，早餐前後刷牙的問題，在牙醫界都有不同的看法。

在國外任職牙醫師的Grace曾在個人YouTube頻道《Dr. Grace》發布的影片中表示，究竟是該吃完早餐才刷牙？還是吃早餐前就該刷牙？在牙醫界有不同的觀點，但以她所學，應該是「吃完早餐後刷牙」，因為每當進食時，牙齒就會開始「脫礦」。

Grace解釋，「脫礦」一般被認為是蛀牙的開端，而「琺瑯質」是牙齒外面最堅韌的一層，其主要由礦物質組成，若吃了酸性、甜性的食物，會導致礦物質流失，不過當吃完飯刷牙時，流失的礦物質也會逐漸回歸，這種情況被稱為「再礦化」，也因此吃完早餐才刷牙，較不容易有蛀牙的問題，「最重要的就是縮短脫礦時間」。

至於為何會有早餐前刷牙的論點？Grace指出，若早餐中含有酸性物質，會讓口腔中的pH值下降，一但低於5.5，就會造成琺瑯質脫礦，讓琺瑯質處於最脆弱的狀態，若此時刷牙，有可能刮除、侵蝕琺瑯質，最終讓牙齒變黃、變敏感。

Grace建議，盡量少吃酸性食物，若吃了酸性食物，至少要等30分鐘後才漱口，再接著刷牙，以避免琺瑯質的流失。另外，有人認為睡眠時口腔會累積細菌，若沒刷牙恐會將髒東西吞下肚，Grace對此表示，可先使用漱口水，將口腔異味或細菌大略清除，待早餐吃完後再來仔細地清潔牙齒。