2023年韓劇集合復仇、懸疑、愛情、超英、穿越等各種類型，還有不少大咖男女神的組合，加上不少第1季造成轟動的話題韓劇蓄勢待發，讓每個月都有追不完的新穎題材戲劇，現在就來看看有那些必追韓劇吧。

《黑暗榮耀2》

《黑暗榮耀2》將於3月10號上線。(圖／翻攝自韓網)

由金牌編劇金銀淑執筆、宋慧喬領銜主演的復仇韓劇《黑暗榮耀》，因遭受霸凌而踏上復仇之路，首次挑戰暗黑系女主角的宋慧喬，精湛演技成功令人折服，第1季播出後就大受好評，而2季已預告3月10號上線，屆時霸凌五人幫會有什麼下場，李到晛、廉惠蘭會如何幫助宋慧喬復仇，她能迎來榮耀嗎？讓劇迷都紛紛期待第2季的播出。

《模範計程車2》

《模範計程車2》將於2月17日播出。(圖／翻攝自韓網)

將於2月17日播出的《模範計程車2》，除了第1季女主角李絮不續演外，其他演員則是原班人馬回歸，包括李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等人，並加入辛載夏成為第二季彩虹運輸新司機，改編自以暴制暴的同名人氣網路漫畫，講述地下秘密計程車公司「彩虹運輸」為被害者們進行復仇計劃、伸張正義，第1季播出時就大受好評，讓網友都相當期待第2季。

《浪漫醫生金師傅3》

《浪漫醫生金師傅3》找來第2季原班人馬回歸。(圖／翻攝自韓網)

《浪漫醫生金師傅》系列是人氣相當高的醫療電視劇，前2季播出後都大受歡迎，第3季同樣找來韓石圭主演，並加上第2季的男女主角安孝燮、李聖經，第2季原班人馬回歸，而夯劇《非常律師禹英禑》演員朱玄英、朱鐘赫、河允景、林成宰等人也將會客串，預計4月播出。

《Moving》

《Moving》是一部動作英雄劇。(圖／翻攝自韓網)

改編自同名人氣網漫，耗資500億韓元製作，由趙寅成、韓孝周、車太鉉、柳承龍等實力派演員主演，劇情講述擁有超能力的家族成員們，跨越世代的隔閡，攜手對抗強大敵人的動作英雄劇，趙寅成和韓孝周詮釋超能力夫妻，預計上半年播出。

《走進你的時間裡》

《走進你的時間裡》翻拍大熱台劇《想見你》。(圖／翻攝自韓網)

翻拍紅遍全亞洲的大熱台劇《想見你》，由安孝燮、全汝彬、姜勳主演， 劇情講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念1年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，靈魂意外穿越到1998年的權敏周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權敏周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事，目前所有拍攝已經完成，預計2023年第3季播出。

《京城生物》

《京城生物》由男神朴敘俊、「最美小三」韓韶禧主演。(圖／翻攝自韓網)

由男神朴敘俊、「最美小三」韓韶禧主演，是一部怪物驚悚劇，講述黑暗時代的1945年春天，2位為了生存的年輕人，對抗因人類貪欲誕生的怪物，因顏值超高的兩人首度合作加上新鮮的題材，還未播出就備受期待，Netflix也破天荒在劇情還沒播出前，就確定拍第二季，似乎對這部劇集擁有超前的信心。

《問問星星吧》

《問問星星吧》由李敏鎬搭檔孔曉振，是韓國首部以宇宙為題材的電視劇。(圖／翻攝自韓網)

由男神李敏鎬搭檔「收視女王」孔曉振，以「宇宙航空站」為背景，是韓國首部以宇宙為題材的電視劇，不僅花費近5年的時間做前置工作，還耗資400億大製作，內容圍繞穿梭在太空與地球飛行員的生活與愛情，加上大規模的拍攝，讓網友都相當期待兩人會擦出怎樣的火花。

《King The Land》

《King The Land》由2PM俊昊與少女時代潤娥主演。(圖／翻攝自韓網)

身為二代偶像團的2PM俊昊與少女時代潤娥，先前因貼身共舞火辣的《Señorita》雙人舞台，賞心悅目的組合，讓不少粉絲都敲碗兩人能合作新戲，因此《King the Land》選角公布後，立刻引起熱議，而近期他們都在各自作品展現精湛演技，因此也讓該劇成為今年最受期待的作品之一。

《眼淚女王》

《眼淚女王》由金秀賢、金智媛主演。(圖／翻攝自韓網)

金秀賢繼《來自星星的你》、《製作人的那些事》後，3度合作《愛的迫降》編劇朴智恩，和金智媛飾演一對財閥夫妻，是一部融合幽默與家庭倫理的感人作品，兩人也在克服驚險危機時，譜出一段如奇蹟般的愛情故事，而該劇也被業界選為最期待的2023年三大作品之一，預計下半年播出。

《我的女神室友斗娜》

秀智將和梁世宗譜姊弟戀。(圖／翻攝自韓網)

改編自同名網路漫畫，由《愛的迫降》導演李政孝執導，劇情講述平凡大學生李元俊（梁世宗 飾）與退出演藝圈的人氣偶像李斗娜（秀智 飾）間的愛情故事，這是「miss A」出身的秀智首次挑戰姐弟戀，也回歸老本行當起偶像女神，兩人會譜出怎樣的浪漫故事備受期待。

《低谷醫生》

《低谷醫生》是朴信惠產後復出的首部作品，並二度合作朴炯植。(圖／翻攝自韓網)

朴信惠產後復出的首部作品，也是她與朴炯植合作《繼承者們》後，睽違9年再次合作演出，講述兩名前途無量，卻陷入人生低谷的醫生，皆辭去醫生工作，住在屋塔房後相遇，展開關於成長羅曼史的故事，預計10月份播出。

《末日騎士》

《末日騎士》由金宇彬、宋承憲主演(圖／翻攝自韓網)

由金宇彬、宋承憲主演，改編自同名人氣網漫，故事背景發生在污染嚴重到沒有呼吸器就無法生存的2071年，僅存的1%人口在嚴格的社會階級制度下生存，金宇彬飾演具備非凡戰鬥實力的傳奇快遞司機「5-8」，宋承憲則飾演以呼吸器為武器支配世界的集團接班人，是本劇大反派。

《D.P：逃兵追緝令2》

《D.P：逃兵追緝令2》原班人馬回歸。(圖／翻攝自韓網)

以追捕逃兵為題材的《D.P：逃兵追緝令》，講述韓國軍營霸凌、欺壓的真實軍中生活，不僅讓男性觀眾看了心有戚戚焉，寫實的劇情加上演員們的精湛演出，當時播出後造成社會熱議，而第1季的衝擊結尾，讓大家都印象深刻，第2季原班人馬又會帶來怎樣的故事，也讓此劇關注度爆表。