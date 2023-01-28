真的好幸運！台灣彩券今(28日)晚間公告，位於臺中市北區的「瞬宥投注站」今年大年初四才開出1注春節大紅包，事隔第3天，今天大年初七再次幸運開出大獎，該投注站104年間亦曾開出1注大紅包，累計今天是第3度開出大紅包獎項。

財神爺再度光臨的不只「瞬宥投注站」；新北市中和區的「福氣神彩券行」曾在111年開出大樂透頭獎1億元，106年也開出過1注春節大紅包，今天為第2度開出大紅包獎項；新北市林口區的「鼎大亨彩券行」106年春節期間曾開出3次、共4注的春節大紅包獎項，今晚再次開出1注，也是該店自本屆以來，第5次開出大紅包的紀錄。

大樂透今晚加開的9個春節大紅包獎號，依大小順序分別為10、17、23、32、34、36、37、38和44，共送出22組100萬元，除了有3組由2注均分外，其餘19組均為一注獨得百萬獎金。

統計至今晚為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出239組，共283位幸運兒中獎，其中有196人獨得百萬獎金；台彩表示，今年加碼的春節大紅包獎項還剩下121組、總計還有1.21億元的加碼獎金待送出，明天(29日)是春節連續假期的最後一天，大樂透還是有開獎，頭獎上看3.3億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

此外，BINGO BINGO賓果賓果連續16天的獎金加碼活動即將於明天結束，喜歡玩賓果的彩迷，可把握最後一天的加碼機會。