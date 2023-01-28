大樂透1月28日頭獎未開出，目前已連5摃，台灣彩券表示，1月29日預估銷售2.4億元，頭獎上看3.3億元。

台灣彩券表示，大樂透本期加開的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為10、17、23、32、34、36、37、38和44，1月28日大樂透春節大紅包開出情形：28日大紅包開出22組，總中獎注數為25注，其中19組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為239組，剩餘121組，次期(1月29日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共25家，其中，位於臺中市大社區的「瞬宥投注站」今年大年初四才開出1注春節大紅包獎項，28日晚再次幸運開出大獎，該家投注站104年間亦曾開出1注大紅包，累計28日是第三度開出大紅包獎項；新北市中和區的「福氣神彩券行」曾在111年開出大樂透頭獎1億元，106年也開出過1注春節大紅包，28日為第二度開出大紅包獎項；而新北市林口區的「鼎大亨彩券行」106年春節期間曾開出3次、共4注的春節大紅包獎項，28日晚再次開出1注，也是該商店本屆第五次開出大紅包的紀錄。

統計至今晚(1/28)為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出239組，共283位幸運兒中獎，其中有196人獨得百萬獎金。今年加碼的春節大紅包獎項還剩下121組、總計還有1.21億元的加碼獎金待送出，明天(1/29)是春節連續假期的最後一天，大樂透還是有開獎，頭獎上看3.3億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，此外，BINGO BINGO賓果賓果連續16天的獎金加碼活動即將於明天(1/29)結束，有興趣的民眾敬請把握最後一天的加碼機會。