受到美國放空機構興登堡（Hindenburg Research）點名帳務詐欺與操縱股價，印度首富阿達尼（Gautam Adani）一手打造的商業帝國過去一周市值慘崩500億美元，這也使得它的二次股票發行案岌岌可危。

受到股價暴跌影響，據三名消息人士透露，阿達尼集團的旗艦公司阿達尼企業(Adani Enterprises)所推動的25億美元二次股票發行案，由於申購率迄今只有1％，因此參與該案的銀行正考慮延長股票發售時間或是削減發行價格。不過阿達尼集團出面澄清，表示股票發行將按原計畫進行。

曾經做空加密公司與電動車大廠的興登堡上周二（24日）曾發布報告，指稱阿達尼集團過去10年操控股價與進行財務詐欺。儘管後者指控該報告「毫無根據」與「充滿惡意」，並揚言將採取法律行動，但依然無法遏止該集團旗下子公司隔日（25日）一開盤湧現拋售潮。26雖然印度股市休市一天，但上周五（27日）股價繼續狂瀉。

總計過去兩天，阿達尼旗下7家子公司，除了阿達尼電力外，其他股價跌幅都累計達兩成左右。

當地證券公司Anand Rathi基礎研究部門負責人索南基（Narendra Solanki）指出，過去幾天的報導，不僅衝擊到阿達尼相關企業股價，連帶也讓它的二次股票發行遭到波及。

由於股價慘跌，阿達尼身家財富也大幅縮水到966億美元，在富比士全球富豪排行榜中，從年初的第三滑落到第七。

印度金融主管機關表示將仔細研究這份報告，聲稱將有助調查阿達尼集團的境外基金持有情況。興登堡表示，阿達尼旗下公司具有龐大債務，導致該集團財務陷入不穩情況。此外過高估值，也令這7家子公司已超出實際價值高達85％。

知名美國避險基金投資人、同時也是億萬富翁的艾克曼（Bill Ackman）27日推文，表示興登堡的報告「可信度極高」。