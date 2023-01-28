俄烏戰爭持續近一年，烏克蘭在國際宣傳上表現，遠超過俄羅斯對手，這也是他們贏得源源不斷的補給與武器支援的重要原因。 烏克蘭總參謀部最近又找到一個有利的心理打擊，他們表示在烏克蘭南部發現俄軍的充氣坦克，原本想要欺騙烏方，但是「顯然自由的空氣裝不進佔領者的橡膠產品」，充氣坦克只是乾扁的橡膠皮。話還沒完，烏克蘭還譏笑俄國的充氣坦克，「充分表現了俄軍的形象，只是虛張聲勢的假貨。」

商業內幕報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Ukrainian Armed Forces,烏總參)在周四的臉書貼文表示，俄羅斯入侵部隊在扎波羅熱地區已經失去動力，他們只能只能不斷向烏克蘭的防禦工事開火，卻沒有動作。

烏總參話鋒一轉：「在我們的盟友正在協調，準備向烏克蘭供應坦克的同時，入侵部隊也在扎波羅熱地區增加了他們的坦克部隊。然而我們一點也不擔心。」

圖片說明，一些貌似俄國坦克的輪廓，是已經洩氣的俄羅斯充氣坦克。

「顯然，哥薩克地區(Cossack region)的自由空氣，裝不進佔領者的橡膠產品裡，所以他們沒有完成主要任務，就已經洩氣了。這就像俄羅斯軍隊的虛張聲勢一樣不堪。」

充氣坦克是俄羅斯欺敵戰術的主要內容，英文轉寫為maskirovka。早在冷戰時期，蘇聯就在充氣武器上有相當的投資，每一種裝備都有充氣版本的，以欺騙西方的間諜衛星與空拍偵察機。

烏克蘭聲稱，早在幾十年前的衝突中，他們就看過俄國的maskirovka，但顯然以失敗告終。目前尚不清楚俄羅斯為何要在扎波羅熱附近部署充氣坦克。

其實，欺敵戰術兩邊都有使用，烏克蘭也用木頭做的假火箭筒誘使，俄羅斯將飛彈浪費在無用的目標上。去年8月份的報導，烏克蘭曾經以這些木製海馬斯，誘騙了好幾枚俄羅斯巡弋飛彈前來攻擊。

說起充氣武器進行的軍事欺騙戰術，美英盟國在二戰時期的「艱忍行動」(Operation Fortitud)絕對經典。為了誘騙第三帝國高估盟軍的軍事實力，同時也要轉移德軍對預定登陸點諾曼第海岸的防守。盟軍在英國南部的加萊放置了龐大的部隊，包括充氣軍車、坦克和大砲，與假的登陸艇，過程當中，還模仿大型軍隊行動的錄音，甚至調來完成義大利作戰的美國陸軍巴頓上將，擔任這虛假部隊的指揮官。這一瞞天過海的騙術，成功使得希特勒深信，盟軍選擇加萊登陸，直到盟軍在諾曼第發動登陸戰之後，希特勒仍不敢派兵支援，他還認為加萊才是主要登陸地點，盟軍戰略完全成功。