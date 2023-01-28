27歲網紅黃琳就讀世新大學時，因外貌受到關注被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線和時尚穿搭，以及宛如真人版芭比的外型，讓她獲得95.7萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」，不時透過社群平台分享美照，近日她曬出一組兔耳朵的照片，又萌又辣，連饒舌組合玖壹壹的春風都忍不住按讚。

黃琳今（28）日在Instagram上傳一組美圖，她戴著毛絨絨的兔耳朵頭套，搭配同色毛絨短版上衣和高腰牛仔褲，在沙發上與愛犬合照，纖細小蠻腰上沒有一絲贅肉，另一個視角由上而下俯拍，黃琳舉著鏡頭露出甜美笑容，傲人雪乳一覽無遺，加上俏皮吐舌表情，讓人看到臉紅心跳，W形狀的邪惡曲線引人遐想。

貼文曝光後，不到1小時就有1萬按讚，連玖壹壹男星春風都抵擋不住她的魅力，網友紛紛表示：「萌死了啦，又辣」、「開工看到妳就活力滿滿了」。據悉黃琳1995年10月9號岀生，曾就讀世新大學行政管理系，對音樂頗有興趣的她截至目前推出了三首單曲，分別是〈Feel so Good〉、〈Comfortable〉、〈你太可愛〉，甜美嗓音和外在一樣迷人，目前各大音樂平台都能聽到她的單曲，為此她特別親手製作黑膠唱片當作抽獎禮物，黃琳表示「這首歌裡面有很多在感情裡掙扎的我，更多在錄音室裡苦苦掙扎的我」，音樂才能令粉絲感到驚訝。