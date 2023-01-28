新年到，蒐集新一年度生肖套幣是不少國人例行公事。但立法院預算中心調查發現，已發行3輪的生肖套幣，自民國106年發行第三輪起，銷售開始出現疲軟狀況，因套幣收入是中央造幣廠重要營收來源，預算中心要求造幣廠因應。

中央銀行自民國82年（雞年）起發行第一套生肖紀念套幣，民國94年至105年再發行第二輪生肖紀念套幣，第二輪生肖紀念套幣發售後，於民國101年發行龍年套幣時，15萬套還於2小時內銷售一空，人氣達高峰。

但自民國106年起發行第3輪生肖紀念套幣起，生肖紀念套幣市場需求反轉向下。不僅中央銀行委託鑄量逐年下修，中央造幣廠每年實際鑄量再低於預計數，生肖套幣「景氣」逐漸萎縮。

據中央造幣廠統計，中央銀行委託生肖套幣鑄量，在民國106、107年時還有14.7萬套，之後逐年遞減，至今年兔年套幣只剩10.2萬套；實際鑄量更低，107年預計銷售14.7萬套，實際鑄量僅14.3萬套，去年也實際鑄量更只剩10.2萬套。

委託鑄造量降低，也連帶影響中央造幣廠營運收入。中央造幣廠106年度生肖紀念套幣銷貨收入還有9702萬元，至111年僅剩7344萬元，營收每況愈下。

生肖紀念套幣銷售量逐年下修，但中央造幣廠製造流通的1元、5元、10元、50元硬幣等4項主要產品成本卻逐年墊高，導致營業成本從106年度的11億5357.9萬元，增加至110年度的16億782.6萬元，增幅達39.38％。

以106年至110年生產成本相較，每千枚50元硬幣從3679.4元增為3828.91元，每千枚10元硬幣從2820.9元增為3344.42.91元，每千枚1元硬幣從1099.6元增為1216.85元。其中平均每生產1元硬幣就要1.22元成本，造1枚虧1枚。

而每千枚5元硬幣生產成本106年為1887.19元，至111年也增為2109.88元。

中央造幣廠預計，今年度每千枚50元、10元、5元生產成本將持續提升，各為5216.8元、4680.49元與2427.48元，僅1元硬幣生產成本反轉向下；今年度營業利益率與淨利率還將持續下修為9.49％與9.14％。預算中心要求控制成本。