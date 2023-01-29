此次內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長。前大使介文汲認為，當準行政院長陳建仁抓到權力以後，恐從笑面虎變成一隻真正的老虎，在總統蔡英文安排下，準備跟副總統賴清德好好鬥一下。

針對這次內閣改組，介文汲28日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，賴清德表示意見的機會是零，可說百分之百是由蔡英文主導的內閣，掛名為「陳建仁內閣」，但也是「蔡英文內閣」。從高層權力鬥爭這點來看，蔡內閣百分之百要堅守一個原則，內閣即使到明年520，只聽蔡英文的話，不能聽賴清德的話。

介文汲接著指出，這個內閣是拉其他派系來弱化新潮流，謝系是立委管碧玲代表，突然變成了海洋專家；史哲則是陳菊那一派；內政部長由林右昌擔任，則是代表立法院長游錫堃。連謝系、花媽都照顧到了，這就是在搞派系鬥爭先布局。

介文汲點出，陳建仁才剛開始，不要以為他每天嘻皮笑臉，我們就等著看這一齣，陳建仁從笑面虎變成一隻真正老虎的過程。當陳建仁抓到權力以後，在蔡英文安排下，陳建仁將準備跟賴清德好好鬥一下。前兩天有人已經先動手了，有篇文章就提及美國對於賴清德「台獨主張」有意見。