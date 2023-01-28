近年來生肖套幣市場需求降低，中央造幣廠鑄售的各式流通幣、紀念流通幣以外的銀章、浮雕等產品，銷售情形也與發行預計有落差，導致庫存品不少，有的甚至一放10餘年仍乏人問津。立法院預算中心要求研擬改善行銷，以降低庫存。

為充裕財政收入，充分發揮單位功能，直隸中央銀行的中央造幣廠，除能經營流通硬幣與紀念幣鑄造、銷燬、回籠硬幣整理，以及印信、勳獎章鑄製業務，還能依業務與市場需求，兼營紀念章、牌，以及其他各種金屬鑄品業務。

但立法院預算中心調查發現，中央造幣廠流通硬幣與紀念幣以外的產品，部分產品生產量與銷售相對偏高，至民國111年8月底止，部分產品存貨甚至存置已逾10年，像99年5月發行的台灣藍鵲彩色銀章，至去年8月就仍有1套存貨滯銷。

此外，100年3月發行的祥龍獻瑞幻彩銀章，總計生產2000枚，至去年8月還有319枚未賣出。100年7月發行的玉兔迎春幻彩銀章，生廠1965枚，至去年8月也仍有181枚存貨。

而據中央造幣廠統計，102年7月發行的情人節彩色銀章，當初生產2000枚，但到去年8月底止還有441枚存貨，占生產量22.05％。103年11月發行粉紅牡丹彩色銀章2000枚，至去年8月更還有771枚，占生產量38.55％滯銷。

另外，103年8月發行的黃山雀銀章，生產2000枚，至去年月也還有422枚存貨，占生產量的21.1％；103年7月發行的蛇來運轉幻彩銀章1000枚，至去年8月也仍有306枚未售出，占生產量的30.6％。

預算中心要求，中央造幣廠應研擬改善行銷，以降低庫存，避免積存存貨資金成本，也增加收入。

此外，近日稅收超增議題被廣泛討論，預算中心發現，中央造幣廠每年預計歲收也有編列過度保守問題。

預算中心表示，中央造幣廠自108年起至111年年止，近3年金屬章牌銷貨收入持續增加，分別為1.7億元、1.95億元與2.44億元，但與相對3年原編預計收入數就呈現極大落差。

預算中心舉例，中央造幣廠今年金屬章牌銷貨收入預算僅編列1.1億元，雖較111年度預算數0.93億元增加18.47％，但與近3年決算數仍有不小差距；預算編列長此以往，不利激勵提增副業收入，應調高預算目標策進提增副業收入。