女星江祖平2000年和黃維德在電視劇《懷玉公主》飾演一對戀人，頗令觀眾印象深刻；事隔多年，黃維德近日返台過年，被江祖平找去當牌咖，合照掀起回憶殺。

黃維德2005年後轉往大陸發展，以《瑯琊榜》再創演藝事業高峰，目前手上也有4部陸劇待播，在當地發展得可圈可點；農曆新年來臨，黃維德總算抽出時間返台，江祖平今（28日）在IG限時動態PO打麻將的照片，笑說：「把黃公葛格拉來開戰（是昨天）」。

畫面中，江祖平穿著水藍色帽T，對著鏡頭比YA，臉上脂粉未施，但素顏狀態極佳，絲毫看不出44歲，而身旁的黃維德有著烏黑、濃密的黑髮，配戴一副眼鏡，樣貌跟當年一樣斯文，還多了一分熟男氣息。

另一張照片，江祖平和黃維德與另3名好友合照，其中1位是實力派演員謝瓊煖，江祖平打趣地說：「這是一個什麼奇妙的組合呀！」

黃維德在《懷玉公主》飾演成親王之子成安，個性放蕩不羈，後來跟飾演芸兒的江祖平相識，深深被女方的溫柔善良吸引，譜出一段難分難捨的戀情，卻在調查懷玉的身世時，遭傅榮失手打死，江祖平因此剃度出家。