屏東縣民公園《馬戲派對》熱鬧登場，與民同樂慶新年。(屏縣府提供)

今年春節連假長達10天，為讓民眾有更多娛樂出遊選擇，屏東縣政府特地邀請曾在外亞維儂及愛丁堡藝穗節展演的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，大年初六、初七連續兩天下午，在屏東縣民公園帶來一系列精彩馬戲體驗、工作坊、小品演出，以及主秀馬戲派對等精彩活動，入夜後還能接著賞燈、逛市集，讓現場民眾玩好玩滿一整天。

28日屏東市區冬陽高照，不少大小朋友把握好天氣至縣民公園踏青、逛市集，中午過後不少民眾陸續湧進，為的是想一睹FOCA福爾摩沙馬戲團的精彩表演，活動開始以家喻戶曉的歌舞劇《大娛樂家》開場，表演融合現代馬戲及街頭藝術。

除演出令人驚喜連連的馬戲技法外，更邀請民眾上台互動，歡樂表演及逗趣演出讓現場歡笑聲不斷，獲得全場掌聲，為精彩的表演劃下完美句點。

屏縣府表示，屏東燈節自點燈以來，已吸引全國各地大批遊客前來賞燈，特別是今年配合生肖兔子做的提燈光光兔，更是被索取一空。屏東燈節已成為許多返鄉過年遊子每年必定參與的盛事之一，為此縣府團隊特別在春節期間，精心安排表演活動及市集，讓縣民公園成為大家走春造訪的熱門景點。