薩塞克斯公爵夫婦聘請來照顧兒子的專業保母庫馬洛（Lorren Khumalo）近日上節目談到為王室工作的特別經歷，與以往不太一樣，這次非常不安，某些原因是來自威廉家的保母。不過面試當天見到哈利夫婦後，意外地放下內心的大石。

看過Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)的王室粉絲應該對庫馬洛不陌生，她在片中分享了面試當天，為穿什麼衣服而煩惱。據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，庫馬洛是在2019年，梅根產下長子阿奇（Archie）後不久獲得保母工作，來自辛巴威的她，畢業於世界頂尖的兒童照顧培訓機構，身兼護理師及諮詢師。近期現身節目「早餐俱樂部」（The Breakfast Club），回憶起當時曾好奇威廉王子家那位御用保母博拉洛（Maria Borrallo）的真面目，大家都稱呼她「諾蘭德保母」，因其畢業於全英歷史最悠久的保姆學院諾蘭德大學（Norland College）；庫馬洛內心的疑問百百種，透露想要穿得和諾蘭德保母一樣端莊，傳統米色制服配上領帶和氈帽，但她清楚：「以我的外表和膚色，根本行不通…」。

最終她選擇漂亮的衣服和一雙低跟鞋，好讓自己看起來像王室成員，不過沒有畫任何妝，稱「如果他們認可我，就會接受我最原本的樣子」。當天前往夫婦倆位於溫莎堡的舊家浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）時還發生一段插曲，途中因為超速而被警察攔下來，能感受到她內心如此焦躁不安。

Don’t miss The Breakfast Club on Monday 9am: @zenzele interviews Lorren Khumalo former nanny to the Royal couple, Prince Harry and Meghan Markle’s son, Archie#Asakhe pic.twitter.com/Oyvym0Jvwb — CITE (@citezw) January 20, 2023

另據《鏡報》(The Mirror)報導，庫馬洛還提到，事前已經做好會看到穿著一身奢華西裝的王子，可能是瑞士、德國的訂製服，還要行屈膝禮等禮節，但見到哈利那一刻簡直不敢相信，T恤、牛仔褲，甚至連鞋都沒穿，驚呼：「哈利王子太讚了！」因為他立刻伸出雙臂，給了大大的擁抱，再來是見到梅根，內心第一個想法是：「老天，多麽美麗的女人！」

對於哈利和梅根為人父母的真實與親切，庫馬洛再驚訝不過，表示：「我覺得一切都很舒服，它不像我想像中那麼正式，就是一個普通的家庭。」