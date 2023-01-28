薩塞克斯公爵夫婦聘請來照顧兒子的專業保母庫馬洛（Lorren Khumalo）近日上節目談到為王室工作的特別經歷，與以往不太一樣，這次非常不安，某些原因是來自威廉家的保母。不過面試當天見到哈利夫婦後，意外地放下內心的大石。

看過Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)的王室粉絲應該對庫馬洛不陌生，她在片中分享了面試當天，為穿什麼衣服而煩惱。據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，庫馬洛是在2019年，梅根產下長子阿奇（Archie）後不久獲得保母工作，來自辛巴威的她，畢業於世界頂尖的兒童照顧培訓機構，身兼護理師及諮詢師。近期現身節目「早餐俱樂部」（The Breakfast Club），回憶起當時曾好奇威廉王子家那位御用保母博拉洛（Maria Borrallo）的真面目，大家都稱呼她「諾蘭德保母」，因其畢業於全英歷史最悠久的保姆學院諾蘭德大學（Norland College）；庫馬洛內心的疑問百百種，透露想要穿得和諾蘭德保母一樣端莊，傳統米色制服配上領帶和氈帽，但她清楚：「以我的外表和膚色，根本行不通…」。

最終她選擇漂亮的衣服和一雙低跟鞋，好讓自己看起來像王室成員，不過沒有畫任何妝，稱「如果他們認可我，就會接受我最原本的樣子」。當天前往夫婦倆位於溫莎堡的舊家浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）時還發生一段插曲，途中因為超速而被警察攔下來，能感受到她內心如此焦躁不安。

另據《鏡報》(The Mirror)報導，庫馬洛還提到，事前已經做好會看到穿著一身奢華西裝的王子，可能是瑞士、德國的訂製服，還要行屈膝禮等禮節，但見到哈利那一刻簡直不敢相信，T恤、牛仔褲，甚至連鞋都沒穿，驚呼：「哈利王子太讚了！」因為他立刻伸出雙臂，給了大大的擁抱，再來是見到梅根，內心第一個想法是：「老天，多麽美麗的女人！」

對於哈利和梅根為人父母的真實與親切，庫馬洛再驚訝不過，表示：「我覺得一切都很舒服，它不像我想像中那麼正式，就是一個普通的家庭。」

文章來源：Archie's ex nanny admits she compared herself to William and Kate's au pair as she opens up about 'relaxed' first meeting with Meghan Markle and Prince Harry
文章來源：Archie's former nanny tells of surprising first meeting with Prince Harry and Meghan
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